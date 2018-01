Ook oplichtende moeder blijft in cel mvdb

19 januari 2018

14u34

Bron: Belga 2 De Brugse raadkamer heeft de aanhouding verlengd van de vrouw die verdacht wordt van een reeks feiten van oplichting. Vorige week besliste de raadkamer al dat ook haar dochter een maand langer in de cel moet blijven.

Sinds 2015 zouden de 44-jarige Carine B. en haar 23-jarige dochter Sherlyn D. zich schuldig gemaakt hebben aan een reeks feiten van oplichting. Ze worden ook verdacht van valsheid in geschrifte, bedrieglijk onvermogen en het wegmaken van in beslag genomen goederen. Bij zogenaamde transacties in de immobiliënsector zouden ze steevast voorschotten en commissies achterovergedrukt hebben. Ook via tweedehandswebsites zouden ze feiten gepleegd hebben.

Brasschaat

De verdachten verhuisden enkele maanden geleden naar Brasschaat, waar ze nieuwe slachtoffers maakten. Uiteindelijk keerden ze terug naar West-Vlaanderen. Moeder en dochter werden gearresteerd en dinsdag aangehouden door de onderzoeksrechter.

In totaal zou met de oplichtingen minstens 1 miljoen euro gemoeid zijn. In het dossier zijn al 34 gedupeerden geregistreerd, maar wellicht hebben heel wat slachtoffers nog geen aangifte gedaan. Door de mediabelangstelling en een oproep van het parket liepen er bij de politiezone Damme/Knokke-Heist en bij de onderzoeksrechter inderdaad heel wat telefoons van mogelijke gedupeerden binnen.