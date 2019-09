Ook op Tenerife presenteren hotels gasten de rekening: “1.000 euro bijbetalen, of meteen kamer uit.” Sven Ponsaerts

23 september 2019

12u49 4 Niet alleen in Tunesië krijgen hotelgasten letterlijk de rekening gepresenteerd. Kevin Meurs (32) maakte vandaag hetzelfde mee in hotel Gala op Tenerife. “1.000 euro bijbetalen, of meteen kamer uit.”

“Vanmorgen kregen we op de kamer telefoon van de receptie: of we even langs zouden kunnen komen”, vertelt de Maaseikenaar die sinds vrijdag samen met vriend en moeder op het Spaanse Canarische eiland verblijft. Ze boekten de vakantie van een week bij Neckermann Reizen, een dochter van het failliete Thomas Cook. “Aan de balie kwam het bericht dat ons verblijf onmiddellijk werd stopgezet. We moeten er meteen uit. Als we toch willen blijven, kost ons dat voor ons drieën 1.000 euro extra – een serieuze rekening, meteen te betalen.”

De Limburgers zijn echter niet van plan dat ook te doen. “We betaalden Neckermann al duizend euro per persoon voor deze pakketreis, tot vrijdag. Daardoor zijn we in principe gedekt door het Garantiefonds. Het hotel verlaten, doen we evenmin. Waar kunnen we heen? En de terugvlucht is sowieso pas op vrijdag. Vermoedelijk gaat het puur om een dreigement van het hotel, maar leuk is anders. Pure stress zelfs. We kunnen ook nergens heen, en lopen de hele ochtend al rondjes in het hotel. Een stuk van de vakantie om zeep.”

Van Neckermann zelf kregen Kevin en zijn reisgezellen lang geen informatie. De reisbegeleider die bij aankomst nog zo hulpvaardig was, kregen Kevin, Patrick en Lisette niet meer te zien. “Ook de klantendienst van Neckermann bleef lang onbereikbaar, overstelpt waarschijnlijk. Uiteindelijk werden we toch telefonisch te woord gestaan: zeer onvriendelijk kregen we het advies gewoon te betalen. En dat we het geld achteraf misschien wel terug zullen krijgen... Helaas heeft niet iedereen zomaar 1.000 euro extra liggen, zeker niet als je al 3.000 euro voor je vakantie hebt betaald.” Of en hoe ze vrijdag weer in België zullen geraken, is voor de drie ook nog een groot vraagteken.

Test-Aankoop en ook Thomas Cook raden Belgen ten stelligste af boze hoteleigenaars te betalen, en adviseren meteen contact op te nemen als die vraag zou komen. “Die vraag is volkomen onwettelijk”, zegt ook Koen van den Bosch, CEO van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR). “Laat ons duidelijk zijn: om het verblijf te garanderen zijn zulke praktijken compleet uit den boze. In zo’n geval moeten reizigers dat weigeren en hun lokale reisbegeleiding en Thomas Cook België verwittigen. Ze kunnen ook een klacht indienen bij de plaatselijke autoriteiten. En het is altijd nuttig om voor vertrek de reis te registreren via Travellers Online, de tool van de FOD Buitenlandse Zaken.”

“Voor wie een pakketreis bij Thomas Cook of Neckermann Reizen België boekte, is de reis sowieso gedekt”, verzekert Test-Aankoop.