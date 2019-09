Ook onze stormen krijgen voortaan naam SPK

06 september 2019

17u43 20 Ook wij gaan onze stormen met code oranje of rood voortaan een naam geven. Dat heeft weerman David Dehenauw, hoofd Voorspellingen bij het KMI, bij de start van het nieuwe stormseizoen beslist. België stapt daarvoor mee in het initiatief van de Europese weerdiensten. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Portugal geven hun stormen al langer namen.

“Over het hele gebied waar een storm raast, zal dezelfde naam gelden”, zegt Dehenauw. “Dat maakt het makkelijk om er via sociale media, met hashtags, over te communiceren. Het land waar een storm het eerst code oranje bereikt, kiest de naam. Omdat onze stormen veelal eerst in Frankrijk, Engeland of Ierland aan wal gaan, is de kans dat die eer ons te beurt valt eerder klein.”

De stormnamen zullen, net als in de VS, afwisselend mannelijk en vrouwelijk zijn. “De landengroep waartoe België werd ingedeeld - Frankrijk, Spanje en Portugal - heeft haar namenlijst voor dit seizoen reeds opgesteld. Maar volgend jaar zullen ook wij een aantal namen mogen voorstellen.” Die zullen volgens Dehenauw zowel Nederlandstalig als Franstalig zijn. “Inspiratie zal mogelijk bij voornamen van Belgische wetenschappers en weerkundigen worden gehaald.”

Ook het Nederlandse KMNI zal haar stormen voortaan een naam geven. Het bracht daarvoor al de namen Jan, Kitty en Gerda in.