Ook ons land heeft eerste pop-upcafé voor mopshondjes (en is meteen uitverkocht)

12 februari 2018

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het eerste Belgische pop-upcafé voor baasjes van pugs of mopshondjes, een kleine buldog met platte snuit, is na amper 24 uur meteen volzet. Plaats van afspraak is niet het hippe Antwerpen, Gent of Brussel, maar wel... Wetteren.

Vergeet voor het even het kattencafé. Enter het mopshondjescafé. Het fenomeen waar fans van mopshondjes samenkomen, waar je kan knuffelen met je favoriete dier, waar je met andere hondenbaasjes ervaringen kan uitwisselen bij een drankje of met je dier op de foto kan, komt overgewaaid uit China. De trend is intussen razend populair in de Verenigde Staten, maar ook in wereldsteden als Londen en Amsterdam. Nu gaat ook Vlaanderen voor de bijl, met een eerste uitverkochte versie in het Oost-Vlaamse Wetteren.

"In België bestond het concept nog niet", zegt Tijl De Bock, zelf eigenaar van een mopshond. Vier jaar geleden begon hij met het organiseren van wandelingen. "Daar komt soms meer dan 400 man op af. En zo'n meute leidt tot hilarische bijeenkomsten." Hij brengt het fenomeen dus naar ons land en de interesse is overweldigend, zegt hij. "Afgelopen weekend waren alle 200 plaatsen in amper één dag volzet”, vertelt Tijl.

Op 25 maart verzamelen de liefhebbers in zaal Intermezzo. “Naast een gezellige bijeenkomst om te babbelen, voorzien we ook animatie. Zo komt er een fotostand zodat iedereen een leuk aandenken heeft en we staan in contact met verschillende potentiële leveranciers die speciale hondenattributen aanbieden. De hoofddoelstelling blijft echter 'puglovers' of liefhebbers van mopshondjes, samenbrengen”, besluit de organisator. Een hechte community zo blijkt, die mopsvaders en mopsmoeders - want zo worden ze alvast in Nederland genoemd.