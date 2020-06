Ook ondernemersorganisatie NSZ voorstander van verplichten mondmaskers in winkels, Comeos wil dat politie controleert als regels worden aangescherpt LH

23 juni 2020

14u54 0 Ondernemersorganisatie NSZ volgt het idee om mondmaskers in winkels te verplichten. “Als dit ervoor kan zorgen dat we een tweede lockdown kunnen vermijden en dat andere maatregels kunnen versoepelen, zoals maximum 30 minuten shoppen of één klant per 10 m², dan pleiten wij hiervoor”, reageert Christine Mattheeuws. Handelsfederatie Comeos wil dat de politie controleert of mensen een mondmasker dragen in winkels, als de Veiligheidsraad de regels morgen aanscherpt.

De druk op de Veiligheidsraad om mondmaskers in winkels verplicht te maken, neemt steeds meer toe. Nadat gisteren viroloog Marc Ranst en GEES-voorzitster Erika Vlieghe op het belang ervan hamerden, pleiten de vakbonden ACV Puls en BBTK er nogmaals voor om ze verplicht te maken.

“We moeten elkaar beschermen en het dragen van een mondmasker is een kleine moeite om ons voor een nieuwe gezondheidscrisis te vrijwaren. Het dragen van een mondmasker zou voor iedereen trouwens zo veel mogelijk een automatisme moeten worden. Iedereen moet zijn of haar gezond verstand gebruiken. Dat geldt zowel in de winkels als overal erbuiten", klinkt het bij NSZ.

Andere maatregelen versoepelen

NSZ hoopt wel dat er ook andere maatregelen worden versoepeld, zoals maximaal 30 minuten shoppen of maximaal 1 klant per 10 m², “want dit zorgt voor een beperking op het aankoopgedrag en veel winkels hebben het nu al bijzonder moeilijk”. “Het verplicht dragen van een mondmasker voor iedereen kan ervoor zorgen dat klanten zich ook veiliger gaan voelen in winkels en meer durven gaan shoppen. Handelaars zitten op zwart zaad en we moeten nu vooral zorgen dat de liquiditeit terugkomt. Nu doen de klanten maar wat en dat leidt tot frustraties en onzekerheid.”

“Het dragen van een mondmasker moet trouwens voor iedereen een automatisme worden”, vult Mattheeuws aan. “Zowel voor onze geestelijke als economische gezondheid moeten enkele richtlijnen worden versoepeld, maar dat kan enkel wanneer iedereen zijn of haar gezond verstand gebruikt. Zo veel mogelijk een mondmasker dragen, is daar voorbeeld van. En dat geldt zowel in de winkels als ook in parken of op andere plekken waar groepen samenkomen.”

“Deel van nieuwe normaal”

“Bovendien is het en visuele reminder: er heeft altijd een vorm van peer-pressure. Mensen kijken naar elkaar en volgen elkaars voorbeeld. Meer maskers in het (straat)beeld zal de mensen er zich van bewust maken dat COVID-19 nog niet is verdwenen. Deze crisis mag niet opnieuw opflakkeren. Daarom roept NSZ iedereen op zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Een mondmasker is deel van het nieuwe normaal.”

Als er nu nog een extra verplichting komt, moet de politie uiteraard tussenkomen om die te doen naleven CEO van Comeos Dominique Michel

Handelsfederatie Comeos wil eerst en vooral duidelijkheid. “Twee weken geleden hebben we een viroloog gehoord die gezegd heeft dat een mondmasker in winkel niet noodzakelijk was. Nu krijgen we een ander verhaal, dus we weten niet meer wat we moeten doen. We willen ook logica”, zei CEO Dominique Michel deze middag in ‘Het Journaal’. “De huidige regels zijn al moeilijk te handhaven. Mensen worden zenuwachtig, in bepaalde gevallen wordt dat echt onaangenaam. Als er nu nog een extra verplichting komt, moet de politie uiteraard tussenkomen om die te doen naleven”, klinkt het. “Het is niet onze job om dat allemaal te realiseren.”