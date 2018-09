Ook nog niet ontvangen? Waar blijft mijn kiesbrief? ADN

25 september 2018

09u16

Bron: VRT NWS, Radio 2 Antwerpen 12 De gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden, maar nog niet iedereen heeft zijn oproepingsbrief gekregen. Reden voor ongerustheid? Nee.

“Het klopt dat sommige mensen hun kiesbrief al hebben gekregen en anderen nog niet”, legt Geert Demarsin, adviseur Verkiezingen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, uit aan Radio 2 Antwerpen. “Dat komt doordat de gemeentebesturen die brief los van elkaar opsturen aan hun inwoners.” Zo kregen inwoners van de stad Antwerpen hun oproepingsbrief nog niet.

Heel binnenkort zou de kiesbrief wel in de brievenbus moeten vallen. “Gemeenten konden de brieven opsturen vanaf eind augustus”, aldus Demarsin. “Ze moeten ten laatste eind deze week de deur uit.”



En wat als hij dan nog niet komt? “Als de brievenbus ook volgende week leeg blijft, neem je best contact op met het gemeentebestuur. Misschien is jouw brief verloren gegaan. Maar dan krijg je van de gemeente een duplicaat.”

De kiesbrief hou je na het stemmen op 14 oktober overigens best nog een paar maanden bij. In het kiesbureau krijg je een stip naast je naam. Moest er ergens iets misgaan en je riskeert een boete, dan kan je zo aantonen dat je aan de stemplicht hebt voldaan.

