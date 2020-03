Ook nieuwe stemming over Ecolo-kandidate Khattabi bij Grondwettelijk Hof wordt dubbeltje op zijn kant, N-VA hekelt "groen dictaat" TT

11 maart 2020

16u09

Ook de nieuwe stemming over de voordracht van gewezen Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi als rechter bij het Grondwettelijk Hof lijkt een dubbeltje op zijn kant te worden. Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet mag dan wel waarschuwen dat "de rechtsstaat in gevaar komt" als zijn gewezen collega niet benoemd wordt, N-VA en Vlaams Belang zijn niet van plan hun koers te wijzigen.

N-VA-Senaatsfractieleider Karl Vanlouwe startte zelf een nieuwe internetcampagne waarin hij spreekt van een "groen dictaat". Voor zijn Vlaams Belangcollega Guy D'haeseleer is de hernieuwde kandidatuur van Khattabi "arrogantie in het kwadraat". En ook Els Ampe (Open Vld) kondigt aan dat ze volgende week vrijdag opnieuw tegen zal stemmen.

Zakia Khattabi werd midden januari na twee geheime stemmingen in de Senaat nipt niet weerhouden als rechter voor het Grondwettelijk Hof. Het was de derde poging van de Senaat nadat de stemming eerst om juridisch-technische redenen werd uitgesteld en nadien omdat Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle vond dat de sereniteit niet aanwezig was na een eerste campagne van de N-VA op sociale media.



Een voordracht als rechter bij het Grondwettelijk Hof moet door een tweederdemeerderheid gesteund worden. Vlaams Belang, N-VA en Els Ampe (Open Vld) hadden aangekondigd de voordracht van het Ecolo-Kamerlid niet te zullen steunen. Bij de andere partijen vond Khattabi officieel wel steun, maar bij de geheime stemming bleken enkele senatoren zich niet aan de richtlijnen van hun partij te hebben gehouden, waardoor ze het nipt niet haalde. Om wie het ging, is niet geweten.

Senatoren stemden al tweemaal in eer en geweten tégen de benoeming van een ongeschikte politica tot rechter in het Grondwettelijk Hof.



Senatoren stemden al tweemaal in eer en geweten tégen de benoeming van een ongeschikte politica tot rechter in het Grondwettelijk Hof. Dat is geen "gevaar voor de rechtsstaat" maar net het toppunt van democratie. We buigen niet voor een groen dictaat. #Khattabi - Karl Vanlouwe

“Arrogantie”

Senaatsvoorzitster Laruelle kondigde na het wegstemmen van Khattabi aan dat de procedure zou overgedaan worden. Ecolo diende opnieuw twee kandidaten voor te stellen en niet geheel onverwacht kozen de Franstalige groenen opnieuw voor Khattabi als eerste kandidaat. Als tweede kandidaat werd gewezen Ecolo-kamerlid Fouad Lahssaini vervangen door huidig kamerlid Cécile Thibaut.

Vlaams Belang is niet te spreken over “zoveel arrogantie van de Waalse partij. De Senaat besliste immers bij een vorige gelegenheid al dat de betrokkene geen geschikte kandidaat is voor zulk een functie", zei fractievoorzitter Guy D'haeseleer (Vlaams Belang). Hij herhaalde dat Khattabi geen juridische opleiding genoot en verwees naar "het wel erg activistische verleden" van de betrokken persoon.

Ook zijn N-VA-collega Karl Vanlouwe reageert scherp op de sociale media: "Senatoren stemden al tweemaal in eer en geweten tégen de benoeming van een ongeschikte politica tot rechter in het Grondwettelijk Hof". Hij richt zich ook tot Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet, die in de pers waarschuwde dat “de rechtsstaat in gevaar komt zonder Khattabi's benoeming". Maar voor Vanlouwe was de stemming in januari "geen 'gevaar voor de rechtsstaat', maar net het toppunt van democratie". En hij voegt eraan toe: "Wij buigen niet voor een groen dictaat".

Hoorzitting

Nollet stelde ook voor om een hoorzitting te houden met Khattabi in de Senaat. Maar de vraag is of dat nog lukt voor de plenaire vergadering van 20 maart. De enige mogelijk datum is maandag 16 maart, maar het bureau komt pas die dag zelf samen om de agenda vast te leggen.

Met de tegenstemmen van N-VA, Vlaams Belang en Els Ampe - die bevestigde ook nu Khattabi niet te zullen steunen - wordt de geheime stemming volgende week vrijdag andermaal nipt, aangezien er zo al 17 tegenstemmen zijn. Dat kan voldoende zijn om de tweederdemeerheid van 40 op 60 te breken al enkele senatoren afwezig zijn.