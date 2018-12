Ook nieuwe minister De Crem kan politiebonden niet overtuigen: “Te veel maars” SPS

12 december 2018

13u31

Bron: Belga 0 "Het overleg dat we met de nieuwe minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) hebben gehad verliep constructief, maar er waren te veel maars." Dat zegt Luc Beugelmans van ACOD Politie, na een ontmoeting op het kabinet van De Crem.

De uitnodiging van de nieuwe minister was er gekomen na een stakingsaanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront, voor morgen en vrijdag. De bonden klagen al enige tijd over de "aanvallen" op het statuut van de politie, de pensioenen, het gebrek aan personeel en het geweld tegen de politie.

“Minster De Crem luisterde naar onze eisen, en zei er begrip voor te hebben, maar hij beëindigde ook elke zin met de opmerking '... als we daar geld voor hebben'", aldus Breugelmans. "Het doet mij veronderstellen dat nu heel snel zal blijken dat er geen geld voorhanden is om op onze eisen in te gaan. De aangekondigde acties van morgen en overmorgen zullen hoe dan ook doorgaan. Daar heeft dit overleg alvast niets aan veranderd."

Ook Carlo Medo, nationaal voorzitter van de politiebond NSPV, zegt dat de staking gewoon doorgaat. “Ik heb er vertrouwen in dat het de goede kant kan opgaan”, besluit Medo na de ontmoeting met De Crem. “We hebben er begrip voor dat de nieuwe minister nog maar 48 uur op die stoel zit, en we geven hem dan ook een week studietijd om zich in te werken, maar bij het overleg van vanmiddag is volgens mij gebleken dat we op dezelfde golflengte zitten en dat er toch een wil is om iets te doen aan de problemen.”

“We hebben de minister gezegd dat we twee dagen zullen staken, dat heeft niets met zijn persoon te maken maar met het feit dat onze grieven nog niet zijn aangepakt”, aldus Carlo Medo. “We hopen wel dat er iets aan gedaan zal worden. Dat positieve signaal hebben we op de ontmoeting vanmiddag gekregen.”