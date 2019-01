Ook Nederlandse politie zoekt mee naar trucker die ‘geel hesje’ doodreed op snelweg in Luik GVS KVE

11 januari 2019

21u27

Bron: VTM NIEUWS 33 In het Waalse Visé, in de provincie Luik, is vanavond bij een protestactie een geel hesje onder een vrachtwagen beland en overleden. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. De aanrijding gebeurde accidenteel. De vrachtwagenchauffeur is nog niet kunnen ondervraagd worden. De politie is op zoek naar de man en ook de Nederlandse politie zoekt mee.

Het ongeval gebeurde op de E25 van Luik naar Maastricht ter hoogte van Visé (Wezet), waar er vanavond een protestactie gepland was van gele hesjes. De actievoerders wilden vrachtwagens, die in de richting van Maastricht reden, tegenhouden. Slachtoffer Roger B. werd daarbij aangereden en zou op slag dood geweest zijn. Een tweede persoon zou gewond geraakt zijn.

Na het ongeval had de politie aan de chauffeur bevolen om zich op een parking te zetten, iets verderop. Maar toen de agenten daar ter plaatse kwamen om de man te ondervragen, bleek de vrachtwagen verdwenen. Hij wordt opgespoord.

Nederlandse politie zoekt mee

De Nederlandse politie kijkt mee uit naar de vrachtwagen, want die zou een Nederlandse nummerplaat hebben gehad. Een woordvoerster van de politie in Limburg zei vanochtend dat ook in Nederland “in samenwerking met de Belgische collega’s wordt uitgekeken naar de vrachtwagen”. Volgens haar heeft de Nederlandse politie van de Belgen “bepaalde kenmerken” van het voertuig gekregen op basis waarvan ze ernaar uitkijken. Welke dat zijn, wil ze niet zeggen.

Bij de blokkade van actievoerders in gele hesjes gisteravond bij Wezet waren voor zover bekend geen Nederlandse demonstranten betrokken. In Maastricht lopen actievoerders in gele hesjes vanmiddag met een zwarte rouwband tijdens hun wekelijkse tocht door de Limburgse hoofdstad. Ze doen dat uit medeleven met de nabestaanden van de “gele strijder”, laten ze via Facebook weten.

De Waalse gele hesjes houden zaterdag om 14 uur een herdenkingsbijeenkomst bij het station Luik-Guillemins.