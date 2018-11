Ook nabestaanden slachtoffers Dutroux en 22/3 aanwezig op witte mars in Aalst lh

06 november 2018

17u49

De witte mars die op 9 november door de stad Aalst zal trekken, 33 jaar na de aanslag op de Aalsterse Delhaize, wil een "politiek neutrale optocht voor alle slachtoffers" zijn. Dat zegt organisator Michel Markey. "De opkomst is nog onvoorspelbaar. Ik spreek van 1.000 mensen, maar sommige zeggen dat het er veel meer kunnen zijn."

Het initiatief voor de mars kwam er na de première van de film Niet Schieten van Stijn Coninx, over het levensverhaal van slachtoffer David Van de Steen en zijn grootvader. Het wordt een stille optocht "voor de slachtoffers van terreur en zware misdaden, tegen de falende justitie en doofpotoperaties, tegen het gebrek aan slachtofferhulp", stelt organisator Michel Markey.

Slachtoffers van 22/3

"De aandacht voor de mars wordt alsmaar groter", zegt de organisator. "V-Europe, de vereniging van slachtoffers van de terreuraanslagen in Zaventem en Maalbeek, zal aanwezig zijn. Ook de ouders van Eefje, slachtoffer van Marc Dutroux, zullen meelopen. Ze mobiliseren nu deelnemers uit Limburg, maar er komt van overal reactie. Eric Geijsbregts, de vader van de al 27 jaar vermiste Nathalie, zal er ook zijn.”

De witte mars start om 20.00 uur op de Grote Markt van Aalst en zal halt houden aan de Delhaize aan de Parklaan. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. "We hebben het parcours een beetje ingekort op vraag van de politie, omdat het anders te lang zou duren. De politie is op alles voorbereid, maar ze weten ook niet hoeveel volk te verwachten. We zullen ook een eigen ordedienst hebben. Iedereen is welkom, maar het wordt in elk geval een politiek neutrale mars, zonder speeches", aldus nog Markey.