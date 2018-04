Ook na verzet zes maanden cel voor Yassine El Ghanassy HR

11 april 2018

14u03

Bron: Belga 0 Profvoetballer Yassine El Ghanassy heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot zes maanden effectieve gevangenisstraf en twee jaar rijverbod. De politierechter bracht het rijverbod terug tot 1 jaar, maar bevestigde de uitgesproken celstraf en de geldboete van 6.150 euro.

In juli 2016 werd El Ghanassy in Oostende geflitst aan 57 kilometer per uur in de bebouwde kom. De toenmalige speler van KV Oostende betaalde zijn minnelijke schikking niet, waardoor de zaak bij het parket terechtkwam. Zo kwam aan het licht dat de voetballer op dat ogenblik nog een rijverbod had en zelfs zijn rijexamens nog moest afleggen om zijn rijbewijs terug te kunnen krijgen.

De 27-jarige Yassine El Ghanassy werd al ettelijke keren veroordeeld door de politierechtbank. Maandagochtend werd zijn Porsche 911 Carrera 4 zelfs verbeurd verklaard. Ook tegen dat vonnis kan de flankspeler van FC Nantes nog verzet aantekenen.

De verdediging merkte op dat El Ghanassy absoluut niet op de hoogte was dat hij voor de rechtbank moest verschijnen. "Men heeft ook weinig moeite gedaan om zijn effectieve adres te vinden, terwijl de journalisten hem een uur na de veroordeling wel weten te vinden", aldus meester Brecht Maus.

Turbulente periode

De advocaat wierp ook op dat de feiten zich afspeelden in een turbulente periode, toen de voetballer meermaals van club veranderde. "Het is geenszins goed te praten, maar die turbulente jaren blijven hem nu achtervolgen." Ten slotte pleitte meester Maus nog dat El Ghanassy zelfs niet zeker weet of hij op het moment van de inbreuk met zijn wagen reed.

De politierechter bevestigde het verstekvonnis bijna volledig. Enkel het rijverbod werd gehalveerd. Na dat rijverbod zal de ex-Rode Duivel wel zijn rijexamens opnieuw moeten afleggen en moeten slagen voor medische en psychologische proeven.