Ook na ingetrokken vonnis vier jaar cel voor aanzetten tot terrorisme

26 juli 2018

12u34

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 26-jarige Waalse veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor het aanzetten tot terrorisme. De verdediging vroeg om een eerder vonnis in te trekken, maar Molly B. kreeg geen mildere straf. De zet van de verdediging kwam er nadat het Grondwettelijk Hof een deel van de antiterreurmaatregelen van de regering vernietigde.

Aanhanger van IS

Molly B., die in Wevelgem woonde, was actief in meerdere chatgroepen waar de jihad werd verkondigd. Bovendien stond ze in contact met een vrouw die betrokken was bij een verijdelde aanslag op de Notre-Dame in Parijs in september 2016. Daarnaast gaf ze aan potentiële jihadisten advies over de beste reisweg naar het strijdgebied.

Het Openbaar Ministerie vervolgde B. voor deelname aan activiteiten van een terroristische groepering. Op vraag van de verdediging werden de feiten echter geherkwalificeerd naar het aanzetten tot het plegen van terroristische misdrijven. Op 19 februari veroordeelde de rechtbank de jonge vrouw uiteindelijk tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel onder voorwaarden.

Aangepast wetsartikel

Het bewuste wetsartikel werd echter in augustus 2016 aangepast: de regering pleitte ervoor dat het aanzetten tot terrorisme zo ruim mogelijk geïnterpreteerd en bestraft kon worden. Dankzij die maatregel waren aanwijzingen van een risico op het plegen van een terroristisch misdrijf niet meer nodig. Echter, op 15 maart 2018 omschreef het Grondwettelijk Hof de aanpassing als een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en vernietigde dat deel van het wetsartikel.

Toch 4 jaar cel

Naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof vroeg meester Silke Brutin met succes om het vonnis in te trekken. De verdediging stelde voor om het effectieve deel van de straf te beperken tot de voorhechtenis van ondertussen bijna anderhalf jaar. Het federaal parket zag geen graten in het eerste vonnis, de celstraf van 4 jaar, en benadrukte dat de verdediging zelfs geen beroep aantekende. Bovendien was er volgens het Openbaar Ministerie wel degelijk sprake van een risico op aanslagen.

De rechtbank veroordeelde Molly B. uiteindelijk opnieuw tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. De beklaagde zal zich ook aan een hele reeks voorwaarden moeten houden. De jonge Waalse kreeg ook een boete opgelegd van 2.000 euro, waarvan 400 euro effectief.