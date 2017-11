Ook moslimorganisaties stappen naar Grondwettelijk Hof tegen verbod op onverdoofd slachten EB

18u17

Bron: Belga 1 BELGA De moslimorganisaties in België zijn vandaag naar het Grondwettelijk Hof gestapt om het verbod op onverdoofd slachten aan te vechten. De actie komt er twee dagen nadat ook de joodse organisaties het verbod hadden aangevochten. Zowel de joden als de moslims beroepen zich op de godsdienstvrijheid.

De voorbije zomer hebben zowel de Vlaamse als de Waalse regering gestemd over een verbod op onverdoofd slachten. In Wallonië zal die maatregel vanaf 1 juni 2018 worden ingevoerd. Vlaanderen zal in 2019 een eerste stap zetten.

Maar de Moslimexecutieve (EMB), de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België en de gezamenlijke religieuze overheden van de Belgische Moslimgemeenschap zijn donderdag naar het Grondwettelijk Hof gestapt tegen dat verbod. Ze stellen dat het verbod een directe aanslag vormt op "een van de meest essentiële voedselvoorschriften van het islamitische geloof, de vereiste dat dieren ritueel (halal) moeten worden geslacht". Ook legt het verbod een hypotheek op het jaarlijkse Offerfeest, zo klinkt het.

Voorlopig vechten ze, net als de joodse organisaties, alleen het Waalse decreet aan. Maar volgens advocaat Joos Roets zullen er zeker ook stappen tegen de Vlaamse regeling volgen. "Maar die deadline ligt later. Daarvoor hebben we nog tijd tot half januari", zo klinkt het.

Het dossier bij het Grondwettelijk hof staat op zich los van de procedure die momenteel bij het Europees Hof van Justitie loopt. Die laatste zaak heeft enkel betrekking op het toelaten van tijdelijke slachtvloeren. Toch voelt Roets zich gesterkt door het advies dat de advocaat-generaal van het Europees Hof donderdag heeft uitgesproken. De advocaat-generaal stelde onder meer dat onverdoofd slachten tijdens het Offerfeest tot de wettelijk beschermde godsdienstvrijheid hoort.

"We waren sowieso van plan om naar het Grondwettelijk Hof te stappen", zegt Roets. "Maar het is een opsteker om te merken dat ook de advocaat-generaal de religieuze rituelen als een primordiaal deel van de godsdienstvrijheid ziet."