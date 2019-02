Ook morgen wellicht staking bij De Lijn in Limburg: “Kans dat er gereden wordt, is zeer klein” kg ttr

05 februari 2019

06u35

Bron: Belga 15 Door een actie van de drie vakbonden reden er vandaag nauwelijks bussen van De Lijn in de provincie Limburg. Ongeveer 80 procent van de chauffeurs reed niet uit, onder wie heel wat chauffeurs van onderaannemers. Aan een aantal stelplaatsen stonden ook stakingsposten, zo liet De Lijn weten. Ook morgen is de kans “zeer klein” dat er wordt gereden, zo kondigden de vakbonden aan.

Net zoals gisteren zorgde de staking van de chauffeurs van De Lijn voor zware hinder in de hele provincie. “Het gaat om dezelfde grootteorde, dus het is een heel grote verstoring, ook bij de onderaannemers. En dat betekent een zwaar verstoord aanbod”, zei Tom Van De Vreken, woordvoerder van De Lijn. “Het kan wel nog evolueren in de loop van de dag, dus we blijven natuurlijk updates geven.”

Directie betreurt staking

De Lijn betreurt de staking. Er liggen al heel wat maatregelen op tafel die tegemoetkomen aan de vragen van de chauffeurs. Zo omvat het actieplan van de directie van De Lijn een aanpassing van de rijtijden en pauzes, extra inspanningen voor de volledige invulling van het personeelsbestand, bijkomende maatregelen voor evenwichtige diensten en structureel overleg met de chauffeurs en onderaannemers over deze thema’s. Bovendien zou er eind dit jaar extra budget voor aangepaste rijtijden vrijgemaakt worden.



De openbaarvervoermaatschappij blijft aan de gesprekstafel om tot een akkoord te komen. “Er lagen meerdere vergevorderde voorstellen op tafel, dus we betreuren dat er nu al naar het stakingswapen is gegrepen en dat de reizigers de dupe daarvan zijn”, stelt Van De Vreken.

Overleg

Op de hoofdzetel van De Lijn in Mechelen hebben de vakbonden en directie vandaag de hele dag verder overlegd, met een voorstel van de directie als resultaat. Dat wordt morgenochtend voorgelegd aan de achterban, maar de vakbondsafgevaardigden hebben weinig hoop dat het zal aanvaard worden. “De directie is met een ‘maximaal voorstel’ gekomen waarvan wij vanaf het begin hebben gezegd dat het onvoldoende was.”

Nationaal secretaris Rita Coeck van ACOD TBM zegt dat de beloftes te vaag blijven en dat er te weinig wordt toegegeven op de rust- en rijtijden. “Men blijft ook erg vaag over de aanwervingen. Er zouden 144 nieuwe chauffeurs klaarstaan, maar niemand bij de directie kan zeggen hoeveel er in Limburg zullen bijkomen.”

Morgenochtend om negen uur zullen de vakbonden het personeel inlichten op de stelplaatsen. Wellicht wordt er gewoon verder gestaakt.

Op verstoring.delijn.be vinden de reizigers de lijst met niet-gereden ritten en een attest voor de school of het werk.