Ook morgen geen vuilnisophaling in Gent Sabine Van Damme

06 augustus 2018

22u06

Bron: Eigen berichtgeving 0 De vuilnismannen van Ivago in Gent zullen ook morgen geen vuilnis ophalen. Het overleg tussen vakbonden en directie is vanavond afgesprongen. Rond 21.30 uur gingen ze uit elkaar, met de afspraak om morgen verder te vergaderen. De spontane stakingsactie van de vuilnismannen is te wijten aan de hoge temperaturen in combinatie met zware ophaalrondes.

De grieven van de werknemers zijn divers, en gaan vooral over ‘respect’, zeggen ze zelf. Ze willen meer gekoeld water, zonnecrème factor 50, en bijstand in de warme dagen.

De directie legde een voorstel op tafel waarbij inderdaad zonnecrème factor 50 wordt beloofd, een extra wagen voor het ophalen van het extra papier en karton (een extra wagen voor glas was er al) en de belofte om de containerparken een uur vroeger te sluiten als het meer dan 30 graden is. Ook zouden de ploegen in de zomer vroeger mogen starten, om 6 uur al. Toch vonden de vakbonden dat niet voldoende, er zijn nog technische eisen, onder meer over het computersysteem dat de ophaalrondes uittekent. En dus wordt er verder gestaakt.

Stank

Ondertussen hangt in het stadscentrum – na één dag – al een onaangename geur. Heel wat mensen weigeren hun afval terug binnen te nemen, omdat dat gewoon niet mogelijk is, of omdat de geur niet te harden is. Ook stapels papier en karton liggen op Ivago te wachten. Aangenaam zitten is het momenteel niet op veel Gentse terrassen. En met de temperaturen die morgen beloofd worden, boven de 35 graden, zal het niet snel beteren. De kans dat Ivago het werk voor donderdag hervat, is klein.

Meer over Ivago

afval

milieuvervuiling