Ook morgen acties bij skeyes: tussen 8 en 10 uur geen vluchten mogelijk vanaf Charleroi mvdb

26 maart 2019

18u15

Bron: Belga 0 Door een nieuwe actie van de luchtverkeersleiders zullen er morgenochtend van 8.00 uur tot 10.00 uur geen vluchten kunnen landen op of opstijgen van de luchthaven van Charleroi. Dat heeft luchtverkeersleider skeyes zonet aangekondigd.

De gesprekken tussen directie en vakbonden van skeyes over het sociaal conflict zijn deze namiddag nog steeds bezig.

Brussels Airlines heeft intussen becijferd dat de acties van de luchtverkeersleiders de luchtvaartmaatschappij al vier miljoen euro hebben gekost. Ze vreest nog meer financiële verliezen en reputatieschade, en roept de betrokken partijen bij luchtverkeersleider skeyes op om snel weer een normale dienstverlening te verzorgen.

“Voor alle duidelijkheid: Brussels Airlines neemt geen standpunt in voor de ene of andere partij in het sociaal conflict” bij skeyes”, zegt Maaike Andries, woordvoerster van Brussels Airlines. “Wij willen vooral zo snel mogelijk een structurele oplossing, en richten ons daarvoor tot alle partijen.”