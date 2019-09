Ook luchthaven van Charleroi test zelfrijdende busjes ADN

18 september 2019

18u45

Bron: Belga 0 De luchthaven van Charleroi (Brussels South Charleroi Airport - BSCA) heeft vorige week tests uitgevoerd met een zelfrijdend voertuig. Met het elektrische en autonome voertuig NAVYA van het bedrijf flibco.com wil de luchthaven zijn twee terminals voor transitpassagiers met elkaar verbinden. Ook Brussels Airport testte eerder al zelfrijdende busjes uit, die er ingezet worden tussen ander verkeer.

Op Brussels South Charleroi Airport moeten de autonome shuttles NAVYA met hun gesloten cabine en een capaciteit van 15 passagiers de ervaring van de reizigers verbeteren. Hun snelheid van 20 kilometer per uur zou de frequenties tussen de twee terminals verhogen, waardoor de mobiliteit vlotter zou worden.

De shuttles zijn op 10 en 11 september uitgetest. "Deze twee testdagen zullen geanalyseerd en geëvalueerd worden, waardoor een plan voor het gebruik op lange termijn tussen de terminals 1 en 2 opgesteld kan worden", klinkt het bij de luchthaven van Charleroi.



"Terwijl we nu twee terminals hebben en de transit in april werd gelanceerd, zijn we nog steeds op zoek naar innovatie en een snelle en efficiënte oplossing om de terminals te verbinden. De transit is bestemd om zich met de tijd verder te ontwikkelen en daarom wordt de door flibco.com voorgestelde autonome oplossing bestudeerd", zegt Philippe Verdonck, topman van de luchthaven van Charleroi.