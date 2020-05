Ook liberale vakbond dient stakingsaanzegging in voor Waalse en Brusselse gezondheidszorg “Het personeel verwacht structurele investeringen op de lange termijn” HAA

19 mei 2020

12u19

Bron: Belga 4 De liberale vakbond ACLVB heeft een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend in de Waalse en Brusselse gezondheidssector. De vakorganisatie wil dat er snel een globaal plan met structurele investeringen voor de sector komt.

Het ACLVB is niet de eerste vakbond die een stakingsaanzegging indient. Ook christelijke vakbond CNE deed dat al, en de Franstalige socialistische bediendebond diende een aanzegging in voor de ziekenhuizen en rusthuizen in Brussel en Wallonië.

De liberale vakbond laakt het gebrek aan overleg van de overheid met de bonden. "De federale regering neemt ook geen initiatief om in debat te gaan over de verbetering van de werkomstandigheden en de lonen in de sector", zegt sectorverantwoordelijke Eric Dubois. "Iedereen is het vandaag nochtans eens over zijn essentiële rol".

Zinloze beslissingen

Het ACLVB vreest dat er uiteindelijk geen "post-Covid-19" zal zijn voor de gezondheidssectoren. “Het personeel verwacht geen kleine geste, maar structurele investeringen op de lange termijn", voegt Dubois daar aan toe.

De vakbond wijst ook op het gebrek aan politieke vooruitziendheid, maar ook op de opeenstapeling van onbegrijpelijke of zelfs zinloze beslissingen. Het KB dat het mogelijk maakt personeel in de zorgsector op te vorderen, is daarbij een doorn in het oog.

