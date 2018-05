Ook kompaan Abdeslam niet in beroep tegen veroordeling voor schietpartij Driesstraat KVE

22 mei 2018

21u32

Bron: Belga 2 Terreurverdachte Sofiane Ayari gaat niet in beroep tegen zijn veroordeling voor de schietpartij in de Driesstraat, op 15 maart 2016. Dat meldt de VRT. Ayari's advocaten waren gisteravond niet bereikbaar voor commentaar. Eerder raakte al bekend dat ook Salah Abdeslam niet in beroep zou gaan tegen zijn veroordeling voor de schietpartij. Beiden werden door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 20 jaar cel.



Op 15 maart 2016 wilden leden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam (JIT), het Frans-Belgische team dat de aanslagen in Parijs onderzocht, een huiszoeking uitvoeren in de Driesstraat. De zes agenten, die hadden verwacht niemand aan te treffen in het appartement, werden onmiddellijk onder vuur genomen. Drie van hen raakten daarbij gewond.



Bij de schietpartij kwam de Algerijnse terreurverdachte Mohamed Belkaid om het leven (36). Belkaid, ook gekend onder de schuilnaam Samir Bouzid, werd ervan verdacht een coördinerende en voorbereidende rol te hebben gespeeld bij de aanslagen in Parijs van 13 november 2015.



Twee andere aanwezigen in het appartement ontsnapten. Uit onderzoek bleek dat een van hen Salah Abdeslam was. De politie pakte Abdeslam drie dagen later op, enkele kilometers verder in de Vierwindenstraat in Molenbeek. De tweede man die uit het appartement ontsnapte, was Sofiane Ayari, ook bekend onder de valse namen Amine Choukri en Monir Ahmed Alaaj.



Het federaal parket vervolgde beide verdachten voor moordpoging op politieagenten in een terroristische context en verboden wapenbezit in een terroristische context. De verdediging van beide verdachten vroeg de vrijspraak voor de moordpoging en erkende enkel het verboden wapenbezit. Ook de terreurcontext werd betwist. De verdediging van Salah Abdeslam wierp ook een procedure-argument op. Volgens meester Sven Mary is de strafvordering immers onontvankelijk omdat de onderzoeksrechter in de foute taal werd gevorderd.

De rechtbank veegde echter alle argumenten van de verdediging van tafel en veroordeelde Abdeslam en Ayari elk tot 20 jaar cel.