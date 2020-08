Ook Knokke-Heist weigert dagjestoeristen en voert grootschalige controles in RL

09 augustus 2020

01u23

Bron: Belga 22 Na Blankenberge weert nu ook Knokke-Heist tot nader order dagjestoeristen van haar grondgebied. Wie naar Knokke-Heist wil komen, zal vanaf vandaag een bewijs moeten voorleggen om de reis te verantwoorden, meldt burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens in de nacht van zaterdag op zondag in een persbericht. Hij verwijst daarbij naar de incidenten van de voorbije dagen.

Lippens had vrijdag al opgeroepen om dit weekend niet naar de kust te reizen en waarschuwde dat de badstad mogelijk dagbezoekers zou weigeren indien het te druk werd. De oproep lijkt volgens de burgemeester echter in dovemansoren te zijn gevallen.

"Tientallen incidenten, zowel gedurende de dag als de nacht, zorgen ervoor dat het gemeentebestuur zich genoodzaakt voelt om over te gaan tot drastische maatregelen. Om de publieke veiligheid te garanderen kunnen dagtoeristen voorlopig niet langer Knokke-Heist bezoeken", aldus Lippens. De toegang wordt tot nader order beperkt tot inwoners, tweedeverblijvers, verblijfstoeristen en medewerkers van de in Knokke-Heist gevestigde ondernemingen en organisaties.

Vanaf zondag vinden er grootschalige controles plaats die onvermijdelijk zullen resulteren in lange files, waarschuwt de gemeente. "Alle voertuigen zullen worden gecontroleerd. Wie geen geldige reden heeft om in Knokke-Heist te zijn, moet onmiddellijk rechtsomkeer maken. Alle inzittenden moeten dus kunnen bewijzen dat zij in Knokke-Heist wonen, verblijven met overnachting, of werken", luidt het tot slot.

