Ook Kamer vraagt gratie voor ter dood veroordeelde VUB-professor kv

21u48

Bron: Belga 0 RV De Iraanse VUB-prof Ahmadreza Djalali. De Kamer heeft vandaag unaniem een resolutie goedgekeurd waarin Iran wordt gevraagd gratie te verlenen aan Ahmadreza Djalali, de VUB-docent die vorige maand in Iran werd veroordeeld tot de doodstraf omdat hij zou gespioneerd hebben voor Israël.

De resolutie vraagt verder dat de federale regering, maar ook de Europese Unie, in hun contacten met de Iraanse overheid blijven pleiten voor de afschaffing van de doodstraf. Voorts wordt er gevraagd dat ons land de kwestie aankaart bij de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken Federica Mogherini opdat ook zij er bij de Iraanse autoriteiten voor zou pleiten de doodstraf op Ahmadreza Djalali niet uit te voeren.

Enkele dagen geleden bleek dat de doodstraf die in Iran is uitgesproken tegen professor Djalali uitvoerbaar werd, omdat zijn advocaat geen beroep had ingediend. In april 2016 werd de aan de VUB verbonden professor bij een bezoek aan zijn geboorteland gevangengenomen. Sindsdien verblijft hij in de cel in Teheran.

Eerder keurden het Vlaams, Brussels en Waals parlement al een gelijkaardige resolutie goed.