Ook John Crombez vangt bot: nog geen coalitie in Oostende Leen Belpaeme

22 oktober 2018

18u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Na Bart Tommelein (Open VLD) heeft nu ook John Crombez (sp.a) bot gevangen na gesprekken met alle democratische partijen in Oostende. Hij startte donderdag met gesprekken nadat bleek dat Bart Tommelein er niet in slaagde om zijn klavertje vier met N-VA, CD&V en Open VLD rond te krijgen.

John Crombez roept ondertussen op dat iedereen uit zijn loopgraven kruipt. “Het is een nieuw fenomeen dat partijen zich aan elkaar vastklikken. Ik ben daar niet voor. Wij zien een project voor de toekomst voor Oostende met Groen, maar we zitten niet aan elkaar vast. Dat partijen zich nu binden aan elkaar is kiezersbedrog want dan hadden ze in kartel moeten opkomen.”

Hij blikte nog even terug op de voorbije week. “Het was een rare start omdat de grootste partij werd uitgesloten. Het is zoals een voetbalmatch waar de score 3 – 4 is, maar diegene met drie doelpunten zegt: ‘Ik heb er drie gescoord’. Iedereen wil stabiele werkbare coalitie voor de toekomst; het is dan ook redelijk dat niemand wordt uitgesloten. De grootste democratische partij uitsluiten is een raar fenomeen. Bij een score van 3 - 4 heb je respect voor de andere die drie punten scoort en bekijk je intern waarom je drie punten hebt binnengelaten, maar je bent nog altijd de winnaar van de wedstrijd”, aldus Crombez.

