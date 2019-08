Exclusief voor abonnees Ook jij bent verantwoordelijk voor je stoep. Hier moet je op letten LB

23 augustus 2019

21u21 14 De burgemeester van het West-Vlaamse Mesen, de kleinste stad van ons land, heeft het gehad met enkele bewoners die naar zijn zeggen “hardleers” weigeren het onkruid op hun stoep te verwijderen. Wie een voetpad vol onkruid heeft, kan vanaf 20 september een GAS-boete tot 125 euro verwachten. Maar wat mag en kan eigenlijk op je stoep?

Ook afval en hondendrollen zullen in Mesen niet meer geduld worden. Maar vooral het onkruid is burgemeester Sandy Evrard een doorn in het oog. “Wieden is nochtans geen grote moeite. Het vergt amper vijf minuten werk per week. En iets dat proper is, blijft makkelijker proper. Een vuil toilet is rapper vuil dan proper gemaakt. Een proper toilet blijft proper”.

Wijsheid uit de Westhoek, net als de zegswijze ‘als iedereen voor zijn deur veegt, is de hele straat proper’. Klopt. Maar wat mag en wat mag niet op je stoep? Want onkruid is niet het enige wat hinderlijk kan zijn op het voetpad.

