Ook in Zaventem kamperen ouders voor de schoolpoort Robby Dierckx

02 maart 2018

13u38

Bron: Eigen berichtgeving 18 Na Grimbergen, Wemmel en Vilvoorde eerder deze week kamperen ouders sinds vanochtend in Zaventem en deelgemeente Nossegem voor de schoolpoort om hun kinderen in te kunnen schrijven.

In de Sint-Lambertusschool (Nossegem) starten de inschrijvingen maandagochtend, maar nu al zijn de zes plaatsen in de instapklas ingenomen. Er staan zelfs al ouders te kamperen om hun kind op de wachtlijst te krijgen. Een van de kamperende ouders is hoogzwanger.

In Zaventem wordt er dan weer gekampeerd aan de secundaire school ZAVO. Ook daar starten de inschrijvingen maandagochtend, maar nu al staan er zowat 25 ouders aan te schuiven.

Meer over Zaventem

Nossegem

Sint-Lambertusschool

Vilvoorde