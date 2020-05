Ook in post-coronatijden met de tweewieler naar het werk? Fietsersbond lanceert nieuwe routeplanner op maat van woon-werkfietsers TT

13 mei 2020

12u07 4 Tijdens de coronacrisis (her)ontdekten veel mensen al het plezier van fietsen. “Nu weer meer mensen de dagelijkse pendel naar het werk hervatten, is fietsen een duurzame en aangename keuze”, zegt de Fietsersbond. De organisatie lanceert daarom een nieuwe routeplanner op maat voor woon-werkfietsers. Gebruikers kunnen kiezen uit de veiligste, snelste of specifieke pendelroute.

Voor afstanden tot 10 kilometer is de fiets sowieso het beste vervoermiddel om naar het werk te pendelen, zegt de Fietsersbond. Met een e-bike of speed pedelec gaat het zelfs om 20 tot 30 kilometer.

Maar welke route neem je dan best? De nieuwe routeplanner van de Fietsersbond biedt het antwoord, meldt de organisatie: je kan kiezen tussen de veiligste, de snelste of de pendelroute. “De pendelroute is ietwat complex: is er een fietssnelweg beschikbaar, dan zal die daarover navigeren. Zo niet, dan probeert die optie ook een veilige en comfortabele route te nemen zonder al te veel in te boeten aan snelheid.”



De veilige route probeert een route te nemen die net niet langs een drukke weg loopt, een fietspad heeft, of nog beter, enkel voor fietsers en voetgangers bestemd is. De snelste route streeft ernaar om de gebruiker zo snel mogelijk op zijn bestemming te krijgen, ook als hij of zij daarvoor langs een smal fietspad naast een drukke baan moet passeren.

Vrij aanpasbare kaart

De routeplanner werkt met de kaarten van OpenStreetMap, waarvan de data open zijn om te gebruiken en aan te passen. Staat er een foutje in de kaarten? De volgende dag is het gecorrigeerd in de routeplanner. Gebruikers kunnen feedback geven, die de vrijwilligers van OpenStreetMap snel kunnen verwerken. Iedereen, en dus ook fietsers, kan aanpassingen doen. “Daardoor bevatten de kaarten van OpenStreetMap ook veel data over fietsinfrastructuur: fietswegen, kleine wegeltjes en doorsteken, de verschillende fietsnetwerken zoals fietssnelwegen en knooppuntennetwerken of verharding. Dat is dus een significante meerwaarde van deze nieuwe routeplanner.”

De ontwikkelaars van de routeplanner kunnen bovendien vrij de gewichten van de criteria kiezen en bijvoorbeeld meer gewicht geven aan een fietspad in asfalt dan een fietspad in klinkers.

“De routeplanner is duidelijk een tool op maat van fietsers”, zegt de Fietsersbond. “Daarmee wil de Fietsersbond, de organisatie achter Bike to Work, fietsen naar het werk nog meer faciliteren. Parallel blijft de Fietsersbond inzetten op veilige infrastructuur met lobbywerk op alle beleidsniveaus voor alle fietsers. Fietsen voor iedereen vanzelfsprekend maken blijft het ultieme doel, nu meer dan ooit.”

Iedereen kan de fietsrouteplanner gebruiken door een gratis account aan te maken op biketowork.be.