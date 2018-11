Ook in ons land protest tegen hoge brandstofprijzen: “Geen risico op brandstoftekort” SPS

17 november 2018

10u31

Bron: Belga 0 De blokkade van olieopslagplaatsen op een aantal plaatsen in Wallonië door 'gele hesjes' worden voortgezet, onder meer bij Total in Feluy. De oliemaatschappij benadrukt dat er geen risico is op een tekort aan brandstoffen. Met hun actie protesteren de actievoerders tegen de hoge brandstofprijzen.

Vanochtend blijven enkele tientallen actievoerders in gele hesjes de toegang tot de raffinaderij van Total in het Henegouwse Feluy blokkeren. Ze delen ook pamfletten uit aan automobilisten. De lokale politie van de zone Mariemont is ter plaatse. Op vraag van de directie van de petroleumgroep, traden vrijdag deurwaarders op om dwangsommen op te leggen in geval van voortzetting van de blokkades.

"We hebben geen risico op brandstoftekorten vastgesteld", aldus een woordvoerder van de Total groep. "De toestand wordt van nabij gevolgd en onderzocht. Wij vragen automobilisten echter in elk geval om hun gebruiksgedrag niet te wijzigen en naar de tankstations te snellen, dat kan een katalysator zijn voor een tekort".

In Doornik verzamelden rond 7.45 uur al een 50-tal mensen op de site Tournai-Expo, nabij de E42, om deel te nemen aan een protestactie tegen de verhoging van de brandstofprijzen.