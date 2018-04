Ook in Mechelen tien illegalen uit vrachtwagen geplukt Redactie

10 april 2018

12u46

Bron: belga 0 Op een bedrijfsterrein aan de Blarenberglaan in Mechelen-Noord zijn vanochtend tien transmigranten aangetroffen toen ze uit de laadruimte van een vrachtwagen stapten. Dat zegt de lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek.

Het gaat om acht mannen en twee vrouwen die afkomstig zouden zijn uit Eritrea. Ze verkeerden in goede gezondheid en krijgen eten en drinken in het politiekantoor vooraleer ze ter beschikking worden gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het gaat om de tweede vondst van illegalen in vrachtwagens in enkele uren tijd in de provincie Antwerpen. Afgelopen nacht werd de politie van Mol opgeroepen door een vrachtwagenbestuurder op de snelwegparking van Postel langs de E34. Er bleken twaalf illegalen in zijn laadruimte te zitten. De politie deed er verder nazicht en trof in twee andere vrachtwagens nog eens vijftien personen aan. Het ging om Irakezen, Syriërs en een Iraniër en er waren enkele jonge kinderen bij.