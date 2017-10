Ook in Leuven kan je binnenkort Whoppers eten Burger King zoekt uitbater voor toekomstig restaurant Andreas De Prycker

11u45

Burger King is op zoek naar een uitbater van het toekomstige restaurant in Leuven. Burger King opent binnenkort een restaurant in Leuven. Dat blijkt uit een vacature op de websites van onder meer VDAB en Randstad.

Sinds vorige week staat er op de sites van VDAB en Randstad een vacature voor restaurantmedewerker voor Burger King. Het zou gaan om een restaurant aan het tankstation Texaco aan de afrit van de E40 in Heverlee. “We zoeken een manager voor het toekomstige restaurant”, vermeldt Randstad. “Het gaat om een voltijdse baan. De medewerker moet acht à tien personen kunnen managen, zoals in een klassiek hamburgerrestaurant.”

Voor wanneer de opening is, is nog niet duidelijk. Maar dat Burger King binnenkort in Leuven te bewonderen zal zijn, daar is geen twijfel over.