Ook in je eigen tuin kan droneverbod gelden

02 maart 2018

10u36

Luchtverkeersleider Belgocontrol en het Directoraat-Generaal Luchtvaart hebben vandaag de website droneguide.be gelanceerd. Daarop kan je nagaan op welke plaatsen in België vliegen met een drone verboden is, zowel recreatief als commercieel.

Op de website staat een interactieve kaart centraal. Gekleurde zones tonen waar je geen drone de lucht in mag sturen. Opvallend is dat er ook heel wat verboden gebieden zijn voor recreatief gebruik (met een drone van maximaal 1 kilogram en tot 10 meter hoogte). Wie binnen de 3 kilometer van een luchthaven of een civiel of militair luchthaventerrein woont, mag uit veiligheidsoverwegingen zelfs niet in zijn eigen tuin met een kleine drone spelen.

Toestemming nodig

Ook industriële complexen, nucleaire installaties en gevangenissen zijn verboden gebied, net als plaatsen met veel mensen. Sowieso mag je met je kleine drone alleen boven je eigen privéterrein vliegen. Wil je boven andermans domein gaan, heb je daarvoor de toestemming nodig.

De verboden zones voor commercieel dronegebruik (met drones vanaf 1 kilogram en na een opleiding) zijn uitgebreider. In sommige gevallen kan wel een uitzondering worden aangevraagd.

Professionele gebruikers

De interactieve kaart, ontwikkeld samen met het bedrijf Unifly, is een eerste stap. Binnenkort volgt er ook een app voor de recreatieve gebruiker. Tegen het einde van het jaar zou de website uitgebreid worden met een beschermd gedeelte voor professionele gebruikers. Zij kunnen dan een account aanmaken, waarmee ze hun drones, piloten en vluchten kunnen beheren en eventuele uitzonderingen kunnen aanvragen.