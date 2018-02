Ook in Gentse gerechtsgebouw gestart met scanstraat ep

05 februari 2018

12u56

Bron: Belga 0 Ook in het Gentse gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan moeten alle bezoekers vandaag door een scanstraat passeren om toegang te krijgen tot de zittingszalen. Het gaat niet om een tijdelijke maatregel, zo werd vernomen bij de beveiligingsdiensten van de FOD Justitie.

De nieuwe beveiligingsmaatregelen passen in het 'scanstraat'-project dat de veiligheid in gerechtsgebouwen moet optimaliseren. Behalve Gent gaat het ook om de gerechtsgebouwen in Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi, waar "risicovolle processen" doorgaan. De maatregel komt er op vraag van de gerechtelijke diensten die na de aanslagen van 22 maart wezen op het open karakter van de gerechtsgebouwen en het gebrek aan veiligheidsinstallaties.

In Gent moeten alle bezoekers door een metaaldetector en moeten alle tassen en rugzakken gescand worden. De scanstraat wordt bemand door personeel van een private bewakingsfirma, maar de politie verleende vandaag bijstand. Voor advocaten en justitiepersoneel is er een aparte toegang.

De extra beveiliging van de gerechtsgebouwen kost jaarlijks 1,36 miljoen euro of 5,44 miljoen over vier jaar, en wordt gefinancierd door de interdepartementale provisie 2017 voor de strijd tegen terrorisme en radicalisme. Voor Gent is jaarlijks 340.000 euro voorzien. Voor het oude gerechtsgebouw aan het Koophandelsplein, waar het hof van beroep zetelt, zijn voorlopig geen extra maatregelen voorzien.