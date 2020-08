Ook in Brussel: schapen in beslag genomen wegens illegaal slachten RL

01 augustus 2020

01u57

Bron: Belga 2 De lokale politie van de zone Brussel Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst) heeft vrijdag bij drie interventies in totaal een tiental schapen in beslag genomen wegens illegaal slachten. De tussenkomsten van de politie vonden plaats vanwege h et Offerfeest. Dat meldt het dierenasiel Help Animals, dat om de bijstand van de politie had gevraagd.

Na een klacht van een van de omwonenden, voerde de politie een interventie uit in de tuin van een woning in Anderlecht. Daar werden drie schapen aangetroffen. Een van de dieren was al omgebracht, de twee andere schapen leefden nog.

Er werden ook verschillende schapen aangetroffen in de kelder van een woning vlak bij het station Brussel-Zuid. Ook hier was een van de schapen al geslacht.

Bij een controle in de buurt van een boerderij in Anderlecht werden ook schapen ontdekt in een bestelwagen met afgedekte vensters. De dieren waren bestemd voor de slacht.

De in beslag genomen schapen werden toevertrouwd aan de dierenasielen Help Animals en Rêve d'Aby.

