Ook in beroep vijftien jaar cel voor moeder die pasgeboren baby vermoordde kg

30 november 2018

10u23

Bron: Belga 0 Sofie H. (27) uit Westerlo is vandaag veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de moord op haar pasgeboren baby. Het Antwerpse hof van beroep bevestigt daarmee de celstraf die ze in eerste aanleg had gekregen. De vrouw was vier jaar geleden thuis bevallen op het toilet.

Sofie H. kreeg eind 2017 al vijftien jaar effectief voor moord, maar ging tegen de veroordeling in beroep. Dat haalde niets uit. In tegenstelling tot de rechters in eerste aanleg - die meenden dat haar kind stierf omdat ze niet had ingegrepen - vond het hof het echter bewezen dat ze haar dochter op actieve wijze gedood had.



De vrouw was in 2014 op het toilet bevallen van een dochtertje. De baby werd later dood aangetroffen in de wc-pot. Sofie H. beweerde dat ze een miskraam had gekregen, maar onderzoek wees uit dat de baby nog zes tot twaalf minuten had geleefd. Volgens de openbare aanklager had de vrouw geen enkele moeite gedaan om haar kind te redden.