Ook in beroep 15 jaar cel voor Armeniër die ex-paracommando in Hasselt neerstak ADN

15 februari 2018

14u12

Bron: Belga 0 Het Antwerpse hof van beroep heeft Sergey M. (60) uit Heusden-Zolder veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de moordpoging op een ex-paracommando. De Armeniër had het slachtoffer vijf messteken toegediend omdat hij dacht dat hij een affaire had met zijn vrouw. Zijn vermoeden bleek niet te kloppen, maar het slachtoffer is wel getekend voor het leven.

De ex-paracommando baatte samen met zijn vrouw café Bierpunt in Hasselt uit. De echtgenote van Sergey M. was hun poetsvrouw. De beklaagde dacht dat het slachtoffer een relatie met zijn vrouw had en zon op wraak.

Hij stak op 18 november 2015 een autoband van de ex-paracommando stuk. Toen het slachtoffer die aan het vervangen was, viel de beklaagde hem aan met een mes. Hij werd vijf keer gestoken in onder meer de buik, de schouder, de rechterheup en de hand. Sergey M. sloeg op de vlucht, maar werd in Kortrijk opgepakt. Het bebloede mes lag in het handschoenkastje van zijn auto. "Spijtig dat hij niet dood is. Ik zal het verder moeten afmaken", vertelde hij aan de onderzoeksrechter. Hij drukte later wel zijn spijt uit in een brief aan het slachtoffer.

De Armeniër had van de rechters in Hasselt vorig jaar vijftien jaar cel gekregen. De beklaagde vond die straf te zwaar en had aan het hof van beroep een celstraf van vijf jaar, deels met uitstel, gevraagd. Het hof zag echter geen reden om hem een lichtere straf op te leggen. De gevolgen van de aanval voor het slachtoffer zijn niet min: hij ondervindt nog altijd fysieke hinder, kampt met een depressie en het café moest noodgedwongen gesloten worden.