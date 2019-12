Ook in 2019 heel wat private bewakingsdiensten op de luchthavens in de fout AW

26 december 2019

15u07

Bron: Belga 0 Tijdens controles heeft de FOD Binnenlandse Zaken private bewakingsdiensten op luchthavens in 2019 op heel wat inbreuken betrapt. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op een schriftelijke vraag van partijgenoot Franky Demon.

De controles in 2019 resulteerden in 29 waarschuwingen, 6 minnelijke schikkingen en 7 procedures van administratieve boetes. Het gaat hier overigens alleen om Franstalige dossiers. Voor de Nederlandstalige dossiers zijn de sanctieprocedures nog lopende.

De Crem geeft geen details over de aard van de inbreuken in 2019, maar uit de vraagstelling van Demon bleek het in 2018 onder meer te gaan om het niet-naleven van de vereiste opleidingsvoorwaarden voor bewakingsagenten, het niet-bezitten of niet-dragen van de identificatiekaart en het aanbieden van diensten zonder vergunning.

Samenwerking

In zijn antwoord pleit De Crem voor meer samenwerking tussen de diensten. "De personen die bewakingsactiviteiten in luchthavens uitoefenen, worden al voor hun indiensttreding onderworpen aan een preventieve controle, niet alleen door mijn diensten, maar ook door de nationale veiligheidsoverheid. Vervolgens worden zij onder directe controle geplaatst van de politiediensten ter plaatse en/of de luchthaveninspectiediensten die ressorteren onder de FOD Mobiliteit of de gewestelijke overheden", aldus de minister.