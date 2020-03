Ook huwelijkssector zit in nauwe schoentjes Belga

19 maart 2020

16u17 0 Het coronavirus bezorgt ook de huwelijkssector kopzorgen. Alle ondernemers uit de huwelijkssector hebben begrip voor de uitzonderlijke situatie en helpen de bruidskoppels zo goed mogelijk. “Maar tegelijkertijd worden we even hard in de kou gezet door de overheid”, meldt HL België, de beroepsorganisatie van de huwelijkssector van België.

De huwelijkssector in België telt duizenden ondernemers, waaronder verhuurbedrijven, cateringbedrijven, fotografen, feestzalen, make-upartiesten, bloemisten, grafisch designers, wedding planners, dj's, enzovoort. Sommigen werken in bijberoep, maar velen doen dit in hoofdberoep en met vaste kosten, zoals een verhuurbedrijf of cateringbedrijf met vaste maandelijkse lasten van vrachtwagens en magazijnen. Cateringbedrijven kunnen nu creatief omgaan door afhaalmaaltijden te organiseren, maar verhuurbedrijven kunnen door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus niets ondernemen.

Na telefonisch contact met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) is het volgens HL België duidelijk geworden dat er geen steunmaatregelen getroffen zijn voor de huwelijkssector. "De hinderpremie is enkel voor ondernemers die verplicht hun zaak moeten sluiten", legt Cynthia De Clercq van HL België uit. "Een verhuurbedrijf valt niet onder verplichte sluitingen. Maar er zijn geen feesten, dus ook geen inkomsten.”

Mogelijke faillissementen

Ook met een overbruggingskrediet is dit probleem volgens De Clercq niet verholpen. "Tenzij we in de maanden na de crisis dubbel zoveel opdrachten krijgen, wat onlogisch is, aangezien het over trouwfeesten gaat. Niemand beslist zomaar even om in datzelfde jaar te gaan trouwen. En dan nog, dubbele opdrachten kunnen de eenmanszaken niet aan. Zij werken alleen en kunnen slechts één koppel per dag helpen. Al het inkomen dat nu wegvalt, kan dus niet gerecupereerd worden", benadrukt De Clercq.

Als er geen feesten mogen plaatsvinden, vallen alle toeleveranciers zonder inkomen. "Indien hiertegenover geen hinderpremie wordt vastgelegd, gaan we regelrecht de rode cijfers in en volgen faillissementen.”