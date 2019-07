Ook huiszoekingen in België in kader van groot witwasonderzoek in Nederland SPS

09 juli 2019

20u13

Bron: Belga 0 Bij invallen in onder meer Breda wegens een groot witwasonderzoek, is vandaag beslag gelegd op meerdere panden ter waarde van enkele miljoen euro's. Voorts zijn in elk geval acht luxevoertuigen ter waarde van enkele honderdduizenden euro's en veel documenten in beslag genomen.

Behalve de zes invallen in Breda en twee op andere locaties in de regio West-Brabant werden ook invallen gedaan in België, Spanje en Slovenië. Voor de actie werd samengewerkt met Europol en Eurojust, de organisaties die de in totaal twintig invallen in het buitenland coördineerden.

Het onderzoek richt zich op het mogelijk witwassen van crimineel geld. Enkele maanden geleden kwam een echtpaar in beeld, een man van Bosnische afkomst en een Nederlandse vrouw. Zij bleken een luxeleven te leiden met dure auto's en luxegoederen. De twee zitten niet vast en verblijven in het buitenland. Met de actie wil de politie bewijsmateriaal verzamelen tegen hen.

Er zijn belangrijke documenten in beslag genomen, zoals bewijzen voor het witwassen, waaronder eigendomsaktes, bonnen en gegevensdragers. Ook werden enkele nep-handgranaten en een kleine hoeveelheid cocaïne gevonden. De politie noemt de actie "een belangrijke tussenstap in het onderzoek", waarna de in beslag genomen documenten bestudeerd kunnen worden.