Ook hoofdzetel federale politie in de greep van corona

03 maart 2020

16u53 1 Op de hoofdzetel van de federale politie in Brussel heeft de directie maatregelen getroffen nadat een politieman mogelijk besmet is geraakt met corona. Het bureau waar hij werkte, is afgesloten. Zes naaste collega’s van hem moeten voorlopig noodgedwongen van thuis uit werken.

De politieman werkt op de antiterreureenheid DR3. Zijn dochter zou besmet zijn met corona. “We wachten op de resultaten van dat onderzoek”, zegt Sarah Frederickx van de federale politie. “In afwachting zit de politieman thuis. We nemen het zekere voor het onzekere.” De uitvalsbasis van de politieman is het RAC, dat is de hoofdzetel van de federale politie langs de Kroonlaan in Brussel. Alles samen werken er meer dan 700 mensen – zowel politieleden als burgerpersoneel. “Vier van zijn collega’s hebben we uit voorzorg naar huis gestuurd, ook al zijn ze niet ziek en hebben ze voorlopig geen symptomen. Hun bureau blijft in afwachting van verder nieuws gesloten.”

Ook een lid van de luchtvaartpolitie is naar huis gestuurd. Die vrouw is getest op corona en wacht voorlopig nog op de resultaten. Voor zover bekend kwam ze niet in contact met een besmette coronapatiënt. Ze was recent ook niet in het buitenland.

De resultaten worden morgen verwacht.

