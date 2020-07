Ook hoe je je mondmasker opbergt is belangrijk: stop het niet in je broekzak of handtas en laat het niet aan het haakje in je auto hangen Michelle Desmet

24 juli 2020

11u51

Bron: John Hopkins Medicine, info-coronavirus, Today, CTV News 17 Een mondmasker is al enkele weken niet meer weg te denken en is onder andere verplicht op het openbaar vervoer en in de horeca. Maar hoe berg je het hygiënisch op? “Laat het mondmasker niet rondslingeren en kies een vaste en propere plaats”, luidt het.

Een mondmasker beschermt jezelf en anderen tegen het coronavirus maar waar kan je het masker best bewaren zodat het geen broeihaard voor bacteriën wordt? In je handtas, portefeuille of broekzak: geen goed idee zeggen wetenschappers die verbonden zijn aan de Yale School of Public Health.

“Vermijd plaatsen waar bacteriën aanwezig zijn zoals de binnenkant van de broekzak, een handtas of portefeuille want zo maak je het mondmasker vies en verspreid je die bacteriën terug op je gezicht”, vertellen onderzoekers.

Apart zakje of enveloppe

Je bewaart het masker het best in een apart zakje of enveloppe, het liefst in een papieren zakje omdat het virus daar minder lang overleeft dan op plastic en het bovendien beter is voor het milieu. Laat je mondmasker dus zeker niet rondslingeren. Kies een vaste en propere plaats en bewaar de gebruikte mondmaskers nadien bij voorkeur in een gesloten stoffen zak die je samen met het masker wast.

Haakje in auto vermijden

Je mondmasker aan het haakje in je auto hangen, is geen goed idee volgens dokter Sharkawy uit Canada: “Als je het masker al hebt gebruikt, zitten er speekseldeeltjes op die je nadien op die manier laat rondzweven in je auto”.

Het is ook noodzakelijk dat je je handen voldoende blijft wassen om de verspreiding tegen te gaan. Was dus zeker je handen alvorens je het masker opzet, zo vermijd je dat er bacteriën het masker binnendringen: “Raak het propere mondmasker enkel aan nadat je de handen hebt gewassen en raak het bovendien nooit aan de binnenkant aan”, vertelt Lucian Davis, wetenschapper aan Yale School of Public Health.

Tijdig vervangen

Verder is het belangrijk dat het mondmasker elke 8 uur wordt vervangen, of elke 4 uur bij intensief gebruik. Chirurgische maskers moeten na gebruik weggegooid worden. Herbruikbare mondmaskers wast u best in de wasmachine op 60°C.

Lees ook:

Zuinig met foundation en opvallende ogen: de beste make-uptips als je een mondmasker draagt(+)

Experten leggen stap voor stap uit hoe je mondmasker moet op- en afzetten