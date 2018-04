Ook Hilde Crevits wil chassidische jood die vrouwen weigert de hand te schudden niet op CD&V-lijst: "Dit is een probleem" Ook andere CD&V'ers uiten kritiek, partijtop in crisisoverleg RVL JV HA

17 april 2018

13u44

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, VTM NIEUWS 813 Niet iedereen is gewonnen voor een plaats voor de chassidische jood Aron Berger op de Antwerpse CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zeker niet als die weigert vrouwen een hand te schudden en pleit vóór de toelating tot ritueel slachten. Nadat het nieuws naar buiten werd gebracht door Joods Actueel, reageerden verschillende politici, ook van CD&V zelf, afkeurend. Berger zelf zwijgt voorlopig, op vraag van CD&V. De partij houdt momenteel crisisoverleg, meldt de VRT.

Volgens Joods Actueel heeft de Antwerpse CD&V de negende plaats op de lijst aangeboden aan Aron Berger. Het zou de eerste keer zijn dat een chassidische jood op een lijst staat in Antwerpen. Opmerkelijk is dat Berger zegt te zullen vasthouden aan zijn religieuze principes. Zo weigert hij een hand te geven aan andere vrouwen uit respect voor zijn eigen echtgenote.

Meerdere vrouwen binnen de CD&V zijn niet gewonnen voor de keuze voor Berger. "Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is voor mij elementair", zegt Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in VTM NIEUWS. "In Vlaanderen wordt elkaar de hand geschud. Ik vind het belangrijk dat er ook een hand wordt gegeven aan vrouwen. Ook in Antwerpen. Dit is een probleem dat zo snel mogelijk moet uitgeklaard worden."

Ook CD&V-kamerlid Els Van Hoof, tot voor kort voorzitter van Vrouw en Maatschappij, fronst de wenkbrauwen. “Elkaar de hand schudden hoort tot onze cultuur. Dat niet willen doen, lijkt mij erg verregaand.” In 'De Ochtend' op Radio 1 zei ze: “Bij voorkeur zouden er op de CD&V-lijst geen mannen mogen staan die vrouwen geen hand willen geven. Ik heb het daar persoonlijk moeilijk mee. Ik zal nagaan wat ervan aan is”.

"Rode lijn"

Partijgenoot Hendrik Bogaert is al even duidelijk op Twitter: “Wie geen hand wil geven aan vrouwen, hoort niet op de lijsten van CD&V omdat dit in strijd is met de basiswaarden van de partij”. Hij vindt dat zijn partij een rode lijn moet trekken en dat wie geen hand aan een vrouw wil geven, die lijn overschrijdt, zo zei hij in 'De Ochtend' op Radio 1. "Als je geen respect kan opbrengen voor een andere persoon, dan zit je in een ander filosofisch kader als dat van de CD&V, een kader dat niet verenigbaar is met dat van het christendom. Met alle respect, maar het is niet compatibel met onze basiswaarden en zo iemand hoort dan ook niet thuis op een CD&V-lijst. De openheid van de partij is goed maar niet onbeperkt."

Wie geen hand wil geven aan vrouwen, hoort niet op de lijsten van @cdenv omdat dit in strijd is met de basiswaarden van de partij. #genderequality Hendrik Bogaert(@ hendrikbogaert) link

Magda De Meyer van de Vrouwenraad reageert eveneens verbolgen. “Treurig. Of kandidaten binnen de waarden van een partij passen, is niet meer belangrijk. Dit is puur om op joodse stemmen te jagen en dat vind ik echt jammer.” Dat is ook de mening van Philippe De Backer, Open Vld-lijsttrekker in Antwerpen, die bits uithaalde op Twitter: "Als voor stemmen in de stad nu al elementaire omgangsvormen en gelijkheid man-vrouw moeten wijken dan getuigt dat van weinig respect voor onze stad en alle Antwerpenaars".

Als voor stemmen in de stad nu al elementaire omgangsvormen en gelijkheid man-vrouw moeten wijken dan getuigt dat van weinig #respect voor onze stad en alle Antwerpenaars. Philippe De Backer(@ debackerphil) link

Kris Peeters, lijsttrekker voor CD&V in Antwerpen, countert dat en tweet: "Elke kandidaat op de lijst respecteert de gelijke positie van man en vrouw". Peeters zou morgen meer tekst en uitleg over de lijstvorming geven tijdens een bezoek aan enkele joodse instellingen.

De partijtop houdt momenteel crisisoverleg en beraadt zich over hoe ze dit gaan oplossen. Voorzitter Wouter Beke geeft voorlopig geen commentaar op de kwestie. De christendemocraten stuurden via Twitter wel de volgende boodschap uit: "Respect en gelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn en blijven voor @cdenv elementaire waarden. Daarover kan geen onduidelijkheid bestaan."

Respect & gelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn en blijven voor @cdenv elementaire waarden.

Daarover kan geen onduidelijkheid bestaan. @crevits #dialoog #dewegvooruit #VTMNIEUWS pic.twitter.com/EK243Ce2LN CD&V(@ cdenv) link

Open Vld'ster Gwendolyn Rutten deelde naar aanleiding van de commotie een tweet die ze begin deze maand de wereld al instuurde nadat bekend raakte dat de partij Islam mannen en vrouwen van elkaar wil scheiden op de bus.

De gelijkheid van vrouw en man gaat boven élk geloof. Zonder onderscheid.



Daar hebben we voor gevochten, daar komen we samen voor op.



Mannen en vrouwen werken hier samen, leven hier samen, sporten hier samen, nemen hier samen de bus én schudden elkaar de hand. #gewoondoen https://t.co/BB8JkJXHVW Gwendolyn Rutten(@ RuttenGwendolyn) link

"Nederlaag voor vrouwenrechten"

N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir gaat nog een stap verder en spreekt bij de VRT van "een nederlaag voor vrouwenrechten". "Wat in Antwerpen gebeurt is een keuze van CD&V Antwerpen. Ikzelf zou niet blij zijn om in een partij te zitten waar die ongelijkheid tussen man en vrouw in de etalage wordt gezet", aldus Demir.

En ook federaal minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) reageert op de kwestie. "Weigeren om een vrouw de hand te schudden, naast haar in een bus gaan zitten of ergens anders, zijn gedragingen die onder geen enkele omstandigheid kunnen worden gepromoot of geaccepteerd #genoegisgenoeg #genderequality #verkiezingen2018", tweet ze.

Weigeren om een vrouw de hand te schudden, naast haar in een bus gaan zitten of ergens anders, zijn gedragingen die onder geen enkele omstandigheid kunnen worden gepromoot of geaccepteerd #genoegisgenoeg #genderequality #verkiezingen2018 Sophie Wilmès(@ Sophie_Wilmes) link

"Regels van geloof"

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, vindt alvast dat men zich niet mag blindstaren op dat ene element. "Dat is een onderdeel van de cultuur van de ultraorthodoxe joden. Ze leggen die regels ook niet op aan anderen. Het heeft niets te maken met discriminatie, maar met de regels van hun geloof", aldus Freilich in 'De Ochtend'. Volgens Freilich zou er geen probleem mogen zijn. "Kijk bijvoorbeeld naar de ultraorthodoxe joodse gemeenschap in de Verenigde Staten. Daar neemt die gemeenschap al jaren zonder probleem deel aan de politiek", zegt hij. "De joodse gemeenschap is een grote en groeiende gemeenschap. Ik denk ook dat als u de man zelf zou zien en horen, u zou merken dat het gaat om een lieve en minzame man."