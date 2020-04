Ook Groenen en PS zien geen reden om volmachten regering-Wilmès te verlengen SPS JV

27 april 2020

09u12

Bron: Belga 128 Na sp.a en N-VA zien ook Groen-Ecolo en de PS geen reden om de volmachtenregeling van de regering-Wilmès te verlengen. Alleen als de verspreiding van het virus zou hernemen, sluit de PS niet uit een verlenging toch te steunen.



Volgens Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo moet het parlement zich meer opwerpen als "auteur van beleidsvorming". Daarom legt hij samen met Ecolo een reeks voorstellen op tafel, zoals een crisisbijdrage van de grote vermogens en een vergoeding voor mensen in tijdelijke werkloosheid.

Groen liet afgelopen weekend al verstaan dat ze "menselijkheid" missen in de exitstrategie van de regering. De partij pleit samen met haar zusterpartij Ecolo voor een "solidaire lente" en legt daarvoor in het parlement een pakket voorstellen op tafel.

Zo pleit Ecolo-Groen voor een vergoeding voor mensen in tijdelijke werkloosheid. Concreet wil de groene fractie de bedrijfsvoorheffing voor werknemers in tijdelijke werkloosheid tijdelijk verlagen van 26,75 naar 16,75 procent. "Zo zorgen we snel voor een hoger inkomen voor mensen in tijdelijke werkloosheid. En dat is vooral goed voor de laagste lonen, want van hun lonen wordt er gemiddeld te veel afgehouden", aldus Calvo in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Daarnaast suggereert Ecolo-Groen een crisisbijdrage van de grote vermogens. Om "politiek gehakketak" te vermijden, zou aan de experts van de Hoge Raad voor Financiën (HRF) kunnen gevraagd worden om een voorstel uit te werken. En net als in andere landen, zoals Denemarken, stelt de groene fractie voor om voorwaarden te koppelen aan het krijgen van staatssteun. "Geen staatssteun voor bedrijven in belastingparadijzen, die dividenden uitkeren of aandelen terugkopen", aldus Calvo.

Net als N-VA en sp.a ziet ook Ecolo-Groen geen reden om de volmachten van de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès (MR) te verlengen. "We zullen dat binnenkort bekijken. Maar het parlement heeft nu al de volheid van bevoegdheid om samen te zorgen voor een solidaire lente. In de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad missen wij het menselijke. Daar willen we met enkele parlementaire doorbraken verandering in brengen. Het parlement moet zich opwerpen als auteur van beleidsvorming in plaats van commentator van regeringsvorming", aldus nog Calvo.

Gezondheid primeert voor PS

Ook de PS zal niet om een verlenging van de bijzondere machten vragen indien de corona-epidemie in kracht blijft afnemen. Indien de verspreiding van het virus zou hernemen, dan sluit de PS niet uit een verlenging wel te steunen indien de gezondheidstoestand dat vereist, want die onder controle houden blijft voor de Franstalige socialisten prioritair.

De volmachten voor de federale regering lopen tot 27 juni. Indien er geen verlenging komt, dan zou het volgens de PS logisch zijn dat premier Sophie Wilmès opnieuw het vertrouwen aan het parlement vraagt.

Hoewel ze maar een minderheid aan zetels in de Kamer bezet, kreeg de regering op 19 maart het vertrouwen van het parlement in de strijd tegen de coronacrisis. Ondertussen werden de gesprekken met het oog op de vorming van een regering opgeschort. Hoewel er geen formele onderhandelingen lopen, zijn er wel contacten tussen partijvoorzitters, luidt het bij de PS.

Gisteren zei Sp.a-voorzitter Conner Rousseau aan VTM Nieuws “zo snel mogelijk” onderhandelingen te willen beginnen met de partijvoorzitters over een federale regering die wel over een meerderheid beschikt om de heropbouw van ons land na de coronacrisis aan te pakken.

DéFI: afspraken respecteren

DéFI vraagt dan weer de afspraken over die bijzondere machten te respecteren. “Een akkoord is een akkoord, en dat voorziet na drie maanden in een evaluatie. De gezondheidssituatie is nog steeds gespannen. Wie durft zweren dat we na midden juni geen dringende maatregel meer moeten nemen? Laten we geen chaos bovenop de chaos creëren”, stelt partijvoorzitter François De Smet.

