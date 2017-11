Ook Grimbergen geeft negatief advies over Eurostadion ep

Bron: belga 1 Foto RV Een simulatiebeeld van het Eurostadion. Het schepencollege van Grimbergen heeft vandaag de Vlaamse overheid een negatief advies gegeven over de omgevingsvergunningsaanvraag van Ghelamco, om op Parking C Eurostadion te realiseren. Dat negatief advies werd verwacht. In het kader van het recente openbaar onderzoek, dat Grimbergen organiseerde, liepen meer dan 2.500 bezwaren binnen. Ook de omliggende gemeenten Vilvoorde, Meise en Wemmel dienden een bezwaarschrift in.

Ghelamco trok enkele maanden terug haar bouw- en milieuvergunningsaanvraag voor het project in, en verving deze door een nieuwe aanvraag bij de Vlaamse overheid voor een omgevingsvergunning. Het deed in antwoord op eerder geuite kritieken tevens enkele aanpassingen. Zo wil men het Eurostadion bijvoorbeeld tien procent kleiner bouwen dan eerder voorzien. Op vlak van mobiliteit werden de afspraken met de Vlaamse regering uit het mobiliteitsconvenant voor dit project op financieel vlak gefinaliseerd.

Van een vergunning kan vandaag echter nog geen sprake zijn, omdat de buurtweg die door Parking C loopt nog niet afgeschaft is. Een beroep hierover bij minister Schauvliege tegen een deputatiebesluit dat de buurtweg afschaft loopt nog.

"De argumenten om deze vergunningsaanvraag negatief te adviseren zijn grotendeels dezelfde als de argumenten die we hebben aangevoerd bij de vorige aanvragen", zegt burgemeester Marleen Mertens (CD&V). "Stedenbouwkunde is het niet conform de vereisten uit het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor deze omgeving. Daarnaast zijn de gevolgen op vlak van mobiliteit onvoldoende bestudeerd. Zo wordt er geen rekening gehouden met de andere projecten, zoals NEO, die in deze omgeving gepland zijn. Daarnaast is er vrees voor overlast zowel tijdens de werfperiode als tijdens de exploitatie. Er is tot slot vanzelfsprekend het probleem van de buurtweg waarover Vlaanderen zich nog moet uitspreken. Het is kortom niet de juiste plaats voor dit project."

