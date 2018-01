Ook gisterenavond problemen met televisie bij Proximus door ep

06u48

Bron: Belga 5 BELGA Telecomoperator Proximus kampte gisterenavond met nieuwe problemen met televisie. Dat melden Le Soir en Sudpresse op hun websites en wordt bevestigd door het bedrijf via Twitter. Dat had niets te maken met de storing van maandag, maar werd veroorzaakt door een technisch probleem bij een leverancier.

Maandagavond kampte Proximus met een algemene panne in een van de datacenters van de groep, waardoor heel wat klanten in België zonder televisie zaten. Dinsdagochtend waren er nieuwe storingen, met name voor de internet- en sms-diensten. Proximus normaliseerde de situatie en kondigde compensatie aan voor getroffen klanten.

Gisterenavond zouden er dan nieuwe problemen opgedoken zijn met de televisiediensten. Een tiental zenders zou niet meer te bekijken geweest zijn.

Problemen bij leverancier

De storingen werden niet veroorzaakt door een probleem bij Proximus zelf, maar door een technisch probleem bij een leverancier. Daardoor waren uitzendigen op tien kleinere zenders, met als belangrijkste AB3, verstoord. Dat zegt Proximus-woordvoerder Haroun Fenaux vanochtend.

Het probleem situeerde zich dus bij de leverancier die de signalen van de tien zenders, vooral themazenders, doorstuurt. De problemen begonnen rond 16.00 uur. Rond 20.30 uur was AB3 weer beschikbaar en rond 23.30 uur konden ook de andere zenders opnieuw zonder problemen bekeken worden.

Proximus benadrukt dat de storing niets te maken had met de problemen die er maandag waren. Toen kampte Proximus met een algemene panne in een van de datacenters van de groep, waardoor heel wat klanten in België zonder televisie zaten. Dinsdagochtend waren er nieuwe storingen, met name voor de internet- en sms-diensten.

