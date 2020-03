Ook Franstalige universiteiten gaan tot eind juni digitaal lesgeven WDw

23 maart 2020

17u50

Bron: Belga 0 De rectoren van de Franstalige universiteiten in ons land hebben maandag unaniem beslist om nog tot eind juni digitaal les te geven. Dat werd beslist in het gezamenlijke overlegorgaan Cref.

Ook in Brussel en Wallonië werd er iets meer dan een week geleden, als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus, massaal overgeschakeld op lesgeven op afstand, met digitale hulpmiddelen. Nu is beslist om meteen tot 30 juni door te gaan op deze manier. Zo creëert men duidelijkheid voor de studenten, klinkt het.

Eenzelfde beslissing werd eind vorige week al genomen door de universiteiten in Vlaanderen.

Over de organisatie van de examens in Franstalig België zijn er nog geen beslissingen genomen. Maar elke universiteit zou die wel willen afronden tegen einde juni.

