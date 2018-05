Ook Franciscus 'Roy' Larmit in beroep in zaak Kasteelmoord TT

18 mei 2018

14u36

Bron: Belga 0 Ook Franciscus "Roy" Larmit gaat in beroep tegen zijn veroordeling in de zaak van de moord op Stijn Saelens. Larmit, die door de correctionele rechtbank van Brugge werd veroordeeld tot 15 jaar cel, houdt zijn onschuld staande. Dat melden zijn advocaten.

Volgens advocaten Frank Scheerlinck en Joris Van Cauter stelt Larmit dat hij "geen enkele daad heeft gesteld die hem op enigerlei wijze als mededader van de moord zou kunnen beschouwen".

Het DNA van Larmit werd in februari 2015 gelinkt aan een spoor uit het dossier. De Tilburger verklaarde dat hij inderdaad optrad als chauffeur voor zijn oom Antonius van Bommel, maar ontkende dat hij wist wat die van plan was. Na de moord hielp hij wel om het levenloze lichaam van Saelens te begraven.

"Wilde hele situatie eerst achter zich laten"

De verdediging benadrukt dat de Tilburger zijn onschuld nog steeds staande houdt. "Dat Franciscus Larmit niet eerder hoger beroep heeft aangetekend, heeft enkel en alleen te maken met het gegeven dat hij zo vlug mogelijk de ganse penibele situatie, waarin hij zonder dit zelf te willen in verzeild is geraakt, achter zich wou laten", stellen zijn advocaten Frank Scheerlinck en Joris Van Cauter in een persbericht. Larmit zou immers al in het voorjaar van 2020 in aanmerking komen voor een vrijlating onder voorwaarden.

Ten slotte wijzen de advocaten erop dat hun cliënt erg veel spijt heeft. Hij schaamt zich ook dat hij bij dergelijke feiten betrokken is geraakt. "Evenwel en tot in den treure, stelt hij met klem dat hij geen enkele daad heeft gesteld die hem op enigerlei wijze als mededader aan de moord zou kunnen beschouwen." Op het correctionele proces vroeg de verdediging dan ook om Larmit enkel schuldig te verklaren aan lijkverberging.

Nieuw proces

Eerder gingen ook André Gyselbrecht (67), de opdrachtgever van de moord en schoonvader van Saelens, en tussenpersoon Evert de Clercq (54) in beroep. Ze kregen beiden 27 jaar cel.

Het openbaar ministerie ging gisteren bovendien in beroep tegen de strafmaat voor de beklaagden. Door die beslissing van het parket zal het proces dus voor alle vier de beklaagden overgedaan worden in het hof van beroep in Gent. Het beroep van de verdediging van Larmit zorgt ervoor dat er ook opnieuw een debat komt over de schuld van Larmit.