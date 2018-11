Ook Flixbus wil weg uit het Noordstation SRB

24 november 2018

00u00 6 Nu De Lijn weigert om nog te stoppen aan het Brusselse Noordstation wil ook Flixbus er weg. "Het is gewoon geen prettige halte", zegt de internationale busdienst. De Lijn krijgt een uitbrander van de Brusselse regering: "Het is nog altijd de Brusselse overheid die bepaalt hoe de buslijnen lopen.”

De bussen van De Lijn stoppen vanaf maandag niet meer onder station Brussel-Noord. Chauffeurs voelen zich onveilig, omdat er veel dakloze transmigranten slapen in de busterminal. Doordat die sans-papiers tegen de muren urineren, is er veel stankoverlast. "Qua politie-inzet zijn we niet ontevreden", zegt De Lijn. "Vooral de hygiëne is ver onder de maat."

De bevoegde politici geven vooral elkaar de schuld van de vuiligheid in het Noordstation. De oorzaak van de slechte hygiëne zijn in de eerste plaats de transmigranten die in het station verblijven. Het Brussels Gewest heeft al vaak aangedrongen op opvang, maar bevoegd staatssecretaris Theo Francken (N-VA) wil geen bed, bad en brood verzorgen voor wie geen asiel aanvraagt. De Brusselse regering wil op zich wel opvang regelen, maar niet zonder geld van de federale overheid.

Francken vindt dat Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (Défi) politieacties moet uitvoeren om migranten uit het station weg te jagen. Maar dat ziet Clerfayt niet zitten. "Dit is geen probleem van ordehandhaving", vindt hij. "Dit is een probleem van daklozen die geen andere plaats hebben om te overnachten."

Meesleuren in waanzin

Brussels president Rudi Vervoort (PS) haalde tijdens het vragenuurtje uit naar Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). "Ik dacht dat verantwoordelijkheidszin, overleg en het belang van de klanten voorop dienden te staan. Dat blijkt dus helemaal niet het geval te zijn voor de Vlaamse minister van Mobiliteit, die De Lijn in zijn waanzin meesleurt." Hij gaat De Lijn op het matje roepen.

Ook de chauffeurs van Flixbus willen graag weg uit het Noordstation. Zij hebben veel last van bagagedieven. De Brusselse regering hoopt eind dit jaar een alternatieve halte te hebben voor internationale bussen.

