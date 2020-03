Ook Flixbus lamgeslagen door internationale beperkingen Redactie

20 maart 2020

07u36 0 De verkeersstromen komen in Europa piepend en krakend tot stilstand door Covid-19. Sinds gisteren is ook de internationale busdienst Flixbus vleugellam door internationale beperkingen.

Op de internationale website van Flixbus wordt gemeld dat Flixbus België zijn diensten volledig heeft opgeschort, zowel binnen het land als bij de internationale verbindingen. “Op grond van het regeringsbesluit van de Belgische federale regering betreffende het coronavirus (Covid-19), dat het verzoek om niet door België te reizen implementeert (tenzij verplaatsing noodzakelijk is) en hierbij voldoende afstand te houden, is FlixBus genoodzaakt om zijn dienst in heel België op te schorten tot 5 april”, klinkt het ook op de Belgische website.

Ook in Duitsland is dat het geval, waardoor volgens de site ook alle binnenlandse verbindingen in Nederland geannuleerd zijn.

Voucher

De betrokken passagiers worden geïnformeerd en ontvangen een voucher voor de volledige ticketprijs zonder annuleringskosten. Flixbus bood tot voor kort goedkope busreizen aan naar meer dan 2.500 Europese bestemmingen voor prijzen die beginnen vanaf vijf euro. Gedupeerde klanten kunnen zich volgens Flixbus wenden tot het e-mailadres dat is opgegeven bij het boeken.

Ook andere busdiensten rijden in ons land niet meer: zo is bijvoorbeeld de Airport Express tussen Antwerpen en Brussels Airport sinds woensdag opgeschort.

Lees ook:

Zo gaat het eraan toe in het zenuwcentrum van de coronastrijd: “Een dag duurt soms tot drie uur ’s nachts” (+)

Wie wordt eerst geholpen als er niet genoeg bedden zijn? Artsen krijgen daarvoor een handleiding (+)