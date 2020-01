Ook federale overheid vecht vuurwerkverbod aan bij Grondwettelijk Hof: “Wetgeving is disproportioneel” LH

02 januari 2020

13u37

Bron: Belga 0 Net als de vuurwerkverkopers heeft ook de federale overheidsdienst Economie een procedure tegen het Vlaams vuurwerkverbod ingeleid bij het Grondwettelijk Hof. "Dat algemene verbod op het gebruik van vuurwerk is disproportioneel en komt in de feiten neer op een marktverbod. Daardoor is het in strijd met de Europese richtlijn", zegt minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V).

De voorbije nieuwjaarsnacht was de eerste waarin een algemeen Vlaams verbod op het gebruik van vuurwerk van kracht was. Enkel op plaatsen en momenten waarvoor het betrokken gemeentebestuur expliciete toestemming gaf, was vuurwerk nog toegelaten.



De lokale besturen klagen dat het erg moeilijk is om zo'n verbod te handhaven. De voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en burgemeester van Genk Wim Dries stelt daarom voor de vrije verkoop van vuurwerk te laten herbekijken. Die verkoop is federale materie.

"De wetgeving op vuurwerk moet beantwoorden aan een Europese richtlijn. Die zegt dat er geen verkoopsverbod kan zijn, omdat dat op een marktverbod zou neerkomen", reageert federaal minister Muylle. "Precies omdat het Vlaamse verbod op het gebruik van vuurwerk neerkomt op een marktverbod, hebben wij, net als de vuurwerkverkopers, een procedure bij het Grondwettelijk Hof ingeleid. De FOD Economie is door de Europese regelgeving tot zulke stappen verplicht.”

Brief naar Jambon

In december schreef Muylle al een brief aan Vlaams minister-president Jambon, waarin ze hem wees op de Europese richtlijn en de procedures bij het Hof. "Ik schreef daarin ook dat in Vlaanderen twee derde van de gemeenten uitzonderingen heeft toegestaan en dat het Vlaams decreet zeer algemeen is. Het heeft niet alleen betrekking op knalvuurwerk, maar bijvoorbeeld ook op koud vuurwerk voor op taarten." Muylle noemt de Vlaamse wetgeving disproportioneel.



De minister heeft aan Jambon ook voorgesteld om met de Vlaamse en federale administraties aanpassingen aan de Vlaamse wetgeving uit te werken, die passen in het Europese kader. Op de brief van Muylle heeft Jambon voorlopig nog niet geantwoord.