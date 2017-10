Ook federaal amper controle op mandaten: 24.500 euro voor 1 vergadering (JBG)

06u47 0 Thinkstock Niet alleen de regionale regeringen hebben problemen met hun politieke bestuursraden. Ook federaal loopt het mis. Bij de openbare instelling NIRAS heeft een bestuurder de voorbije vier jaar 24.500 euro opgestreken, terwijl hij slechts één vergadering bijwoonde.

Twee collega-bestuurders zijn naar China en Groot-Brittannië verhuisd en komen sindsdien amper opdagen. NIRAS is nochtans een instelling met een zeer belangrijke taak: ze moet een oplossing vinden voor ons kernafval. Toch kwam Hugues Latteur - die in 2006 op voordracht van Ecolo een zitje kreeg namens de Brusselse regering - tussen 2014 en 2016 naar geen enkele vergadering. Dit jaar verscheen hij één keer. Omdat NIRAS met forfaitaire vergoedingen werkt, ontving de man niettemin meer dan 6.000 euro bruto per jaar. "Ik vind het zelf ook vreemd dat men blijft betalen", aldus Latteur, die naar eigen zeggen al meermaals gevraagd heeft ontslagen te worden.



NIRAS valt onder de bevoegdheid van ministers Kris Peeters (CD&V) en Christine Marghem (MR). Peeters zegt dat hij machteloos staat, Marghem wenst niet te reageren.



Hugues Latteur is niet de enige. Ook Cécilia Vermeulen van de MR komt amper naar de vergaderingen, hoewel ze er intussen al 20.500 euro voor kreeg.