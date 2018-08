Ook ex van Waalse tv-presentator Stéphane Pauwels verdacht van homejacking AV kg

30 augustus 2018

11u32

Bron: BELGA 2 De ex-partner van de Waalse tv-presentator en bekende voetbalanalist Stéphane Pauwels, is in verdenking gesteld voor mededaderschap bij de homejacking in Lasne in 2017. Dat heeft de woordvoerder van het federaal parket vandaag bekendgemaakt. De vrouw wordt net zoals Stéphane Pauwels in verdenking gesteld als mededader voor diefstal met geweld, in bende, bij nacht en met gebruik van wapens en voertuigen.

N.C. werd maandag opgepakt bij een huiszoeking. De vrouw werd eergisteren in eerste instantie vrijgelaten zonder voorwaarden en was toen nog niet in verdenking gesteld.



J.E., de tweede persoon die maandag werd opgepakt, is uiteindelijk ook in verdenking gesteld als mededader voor diefstal met geweld, in bende, bij nacht en met gebruik van wapens en voertuigen.

Vastgebonden met snelbinders

Pauwels en zijn ex-partner worden verdacht van betrokkenheid bij een homejacking in Lasne (Waals-Brabant) in maart 2017. De eigenaar van de woning, de ex-vriend van Noëlle (Vanessa volgens de gebruikelijke voornaam), was niet thuis toen de homejacking plaatsvond. Het slachtoffer was een vriend die bij hem verbleef.



Er waren drie gemaskerde daders. Eén van hen was gewapend. Ze bonden het slachtoffer met snelbinders vast en sloegen hem. De daders doorzochten de woning, maar konden slechts een kleine geldsom buitmaken. Het slachtoffer raakte bij de feiten zwaargewond.



Volgens berichten in de Franstalige kranten, wilde de presentator van RTL Belgium de ex-vriend van zijn toenmalige partner "een lesje leren". De vijftigjarige tv-presentator en voetbalanalist zou volgens deze bronnen niet actief hebben deelgenomen, maar de opdracht hebben gegeven voor de interventie en een team daders gerecruteerd hebben. De inverdenkingstelling baseert zich op materiële elementen zoals de telefonie, luidt het daar nog.

Vrij onder voorwaarden

Het onderzoek naar de homejacking maakt deel uit van een ruimer onderzoek naar een twintigtal homejackings en gewelddadige inbraken die tussen 2015 en 2017 plaatsvonden op verschillende plaatsen in België, en naar een omvangrijke drughandel. Stéphane Pauwels wordt weliswaar enkel in verband gebracht met de feiten in Lasne.

In het onderzoek werden eergisteren in totaal twaalf mensen opgepakt en verhoord. Vijf van hen werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Pauwels bracht de nacht door in de cel en werd gisteren langdurig verhoord door de gerechtelijke politie. Later op de dag werd hij vrijgelaten onder voorwaarden. Pauwels’ advocaat, meester Sven Mary, geeft verder geen commentaar.