Ook Eric Van Rompuy zal uittredingsvergoeding opnemen: “Een beetje respect alsjeblieft” Redactie

19 november 2018

10u33

Bron: VRT 71 Ook CD&V-parlementslid Eric Van Rompuy (68) zal straks, wanneer hij in mei 2019 afscheid neemt van de politiek, een uittredingsvergoeding aanvaarden. “Een beetje respect voor politici die zich jarenlang hebben ingezet”, reageerde hij geïrriteerd in De ochtend op Radio 1.

Dat Van Rompuy bij de volgende verkiezingen geen kandidaat meer zal zijn voor een nieuwe termijn in het parlement, had hij eerder al laten vallen. “Ik heb er 36 jaar in het parlement op zitten, en ben de op een na oudste in het parlement. Ik heb altijd mijn werk gedaan en heb ook de laatste vijf jaar in de kamer mijn rol gespeeld in de commissie Financiën en Begroting. Het is nu tijd voor de nieuwe generatie”, zei hij daarover op Radio 1.

Gevraagd of hij ook een forse uittredingsvergoeding zal aanvaarden, zoals Jo Vandeurzen, reageert Van Rompuy geïrriteerd: “Ik hoop als ik hier over een paar maanden zit, dat het dan gaat over wat ik in die 36 jaar gedaan heb. Ik heb in alle mogelijke parlementen gezeten, ben minister geweest en heb me 36 jaar ingezet. Ik hoop dat men dan niet begint over uittredingsvergoedingen.”

Van Rompuy neemt het ook op voor zijn partijgenoot Vandeurzen, die in De zevende dag zei dat hij zijn vergoeding zal opnemen. “Jo Vandeurzen heeft zich als parlementslid, en daarna als minister, enorm positief ingezet. Dat hij dan zo behandeld wordt, verdient hij niet. Een beetje respect alsjeblief voor politici met grote verdiensten die zich jarenlang hebben ingezet.”